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السبت، 01 سبتمبر 2018 10:37 م
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مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بوادى النطرون

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:44 م
مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بوادى النطرون حادث تصادم -أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بجروح وكدمات وسحجات فى حادث تصادم امام الكيلو 85 طريق الضبعة بالطريق الصحراوية بوادى النطرون بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون بحادث بطريق الضبعة بدائرة المركز.
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم سيار امام الكيلو 85 طريق الضبعة بالطريق الصحراوية بوادى النطرون بمحافظة البحيرة.
 
أسفر الحادث عن مصرع شخص و إصابة 4 آخرين بجروح وكدمات وتم نقل الجثة و المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد وجارى تحرير المحضر اللازم.

 


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