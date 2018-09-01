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مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بطريق شبرا - بنها الحر

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:21 م
مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بطريق شبرا - بنها الحر حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين فى حادث تصادم بطريق "شبرا_بنها"، بسبب السرعة الزائدة عند كوبرى كفر سعد فى الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة، وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بمصرع" وائل.ر" إثر قيادته سيارة ملاكى وإصابة اثنين كانا يستقلان السيارة معه فى حادث تصادم بطريق "شبرا_بنها"، بسبب السرعة الزائدة عند كوبرى كفر سعد فى الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .‎
 
 
 

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