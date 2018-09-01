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مصرع شخصين وإصابة آخر بسبب خلافات قديمة بين عائلتين بمركز أبنوب

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:35 م
مصرع شخصين وإصابة آخر بسبب خلافات قديمة بين عائلتين بمركز أبنوب جثه - ارشيفية
أسيوط – هيثم البدرى
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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب آخر بسبب خلافات ثأرية قديمة بين عائلتين بقرية شقلقيل التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد مصرع " غيطى . م . ر" 60 سنة، و"ناصر . أ . ح" 35 سنة، وإصابة "عصام . م . غ" 38 سنة بسبب خلافات قديمة بين عائلتين بقرية شقلقيل التابعة لمركز أبنوب، وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، وأسيوط الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة وتم تشكيل فريق من ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب ضم المقدم عبد المجيد مختار رئيس المباحث والنقباء حسين عبد الحكيم وعبد الحميد عبد الناصر، وأحمد تاج ومحمد زكريا معاونو المباحث، وتمكنوا من ضبط 3 أشخاص وجار استكمال الإجراءات القانونية.

 

 

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