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بعد خلافات حول ارتدائه..

مدينة بلجيكية تسمح بارتداء البوركينى فى مسابحها بدءا من اليوم

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:31 ص
مدينة بلجيكية تسمح بارتداء البوركينى فى مسابحها بدءا من اليوم بوركينى
كتب : أحمد علوى
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قالت وسائل الإعلام البلجيكية، إن بلدية جنت البلجيكية ستسمح للنساء المسلمات بارتداء البوركينى فى حمامات السباحة ابتداءً من اليوم السبت.

ففى أوائل يوليو الماضى، حكمت المحكمة الابتدائية بأن حمامات السباحة لا يمكن أن تحظر السباحة بالبوركينى لأسباب تتعلق بالنظافة والسلامة.

وجاء هذا القرار فى أعقاب شكوى تقدمت بها سيدة فى أنتويرب ضد مدينة جنت ومجمع مسابح "فاريس" الذى منعها من السباحة بارتداء البوركينى الذى يغطى الجسد بأكمله.

وفى حكمها، نظرت المحكمة إلى حديث صاحبة الشكوى، وقررت تعديل قانونها لتشمل استثناء للزى الرسمى لأسباب دينية.

وقررت مدينة جنت تعميم المبدأ والسماح بارتداء البوركينى فى حمامات السباحة العامة طالما أنه يمتثل لمتطلبات الصحة والسلامة.

إلا أن السلطات لا تتنازل عن حق الاستئناف وإلى ذلك الحين سيبقى البوركينى ساريا فى حمامات المدينة.

 


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منع ارتداء البوركينى

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