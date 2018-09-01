video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مدير أمن القاهرة يتفقد معرض أدوات مدرسية مخفضة ضمن مبادرة وزارة الداخلية

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:20 م
مدير أمن القاهرة يتفقد معرض أدوات مدرسية مخفضة ضمن مبادرة وزارة الداخلية مدير أمن القاهرة يتفقد معرض أدوات مدرسية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
تفقد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، معرضا للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بجوار نادي اتحاد الشرطة.
 
وافتتح مدير أمن القاهرة، معرض القاهرة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، اليوم السبت، في إطار مبادرة "كلنا واحد" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسرح الفردوس بجوار اتحاد الشرطة الرياضي.
 
واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتباراً من اليوم السبت ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.
 
وفى هذا السياق، أقامت مديريات أمن "البحر الأحمر –الفيوم – بنى سويف – سوهاج – المنيا" معارض ومنافذ ثابتة بنطاق كل مديرية وتوجيه سيارات متحركة للمناطق الأكثر إحتياجاً لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.
 
وكان مديرو الأمن قد عقدوا اجتماعات فى وقت سابق مع مديرى الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى لإطلاعهم على مبادرة الوزارة وحثهم على المشاركة فى المبادرة بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.
مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (1)
مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (1)

مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (2)
مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (2)

مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (3)
مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (3)

مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (4)
مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (4)

مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (5)
مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (5)

مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (6)
مدير امن القاهرة يفتتح معرض كلنا واحد (6)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معرض المستلزمات المدرسية "كلنا واحد" يقدم تخفيضات للمواطنين تصل لـ70%

صور..أمن الجيزة يستعد لافتتاح معرض المستلزمات المدرسية بمبادرة "كلنا واحد"

مدير أمن الجيزة يفتتح غدا معرض توفير المستلزمات المدرسية في مبادرة كلنا واحد

كلنا واحد

ادوات المدرسة

زي المدرسة

الغلاء

الداخلية

مواجهة الغلاء




لا تفوتك
شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة