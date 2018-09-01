مدير أمن القاهرة يتفقد معرض أدوات مدرسية مخفضة ضمن مبادرة وزارة الداخلية

كتب محمود عبد الراضي

تفقد اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، معرضا للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بجوار نادي اتحاد الشرطة.

وافتتح مدير أمن القاهرة، معرض القاهرة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، اليوم السبت، في إطار مبادرة "كلنا واحد" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسرح الفردوس بجوار اتحاد الشرطة الرياضي.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتباراً من اليوم السبت ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

وفى هذا السياق، أقامت مديريات أمن "البحر الأحمر –الفيوم – بنى سويف – سوهاج – المنيا" معارض ومنافذ ثابتة بنطاق كل مديرية وتوجيه سيارات متحركة للمناطق الأكثر إحتياجاً لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

وكان مديرو الأمن قد عقدوا اجتماعات فى وقت سابق مع مديرى الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى لإطلاعهم على مبادرة الوزارة وحثهم على المشاركة فى المبادرة بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.