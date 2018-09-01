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مدبولى يتفقد مشروعى "JANNA" الفاخر و"سكن مصر" للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:42 م
مدبولى يتفقد مشروعى "JANNA" الفاخر و"سكن مصر" للإسكان المتوسط بالقاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر و"سكن مصر"، للإسكان المتوسط، التى يتم تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة.

وتفقد الوزير موقع تنفيذ مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، والتى لم تطرح بعد للحجز، ويشرف على تنفيذها جهاز المدينة، حيث أشاد الوزير بتقدم الأعمال فى الموقع، على الرغم من بدء التنفيذ منذ نحو 9 أشهر فقط، وصعوبة تضاريس الموقع، وتوجه بالشكر للعاملين بالموقع، الذين أكدوا أنهم نحتوا الصخر فى هذا الموقع صعب التضاريس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه يبلغ إجمالي الاستثمارات بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بالمدينة ما يزيد على 5.50 مليار جنيه وما يزيد على 3.5 مليار جنيه بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، موضحاً أن مشروع سكن مصر بالمدينة به 721 عمارة (16808 وحدات) بمساحات تتراوح بين 106 و118 م2 للوحدة، كاملة التشطيب، ويحيط بالمشروع سياج شجرى بجانب مناطق للخدمات، ويعمل بالمشروع ما يزيد عن 35 شركة مقاولات و12 مكتباً استشارياً.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة أنه تتوزع عمارات مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط على موقعين بالمدينة، حيث يجري تنفيذ 493 عمارة بمنطقة الامتداد (غرب الجامعات - ارض المعارض 1 - ارض المعارض 2)، وتتميز المنطقة بقربها من مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، ومنطقة الجمعيات، ومحصورة بين الطريق الدائرى الإقليمى الأوسطى، وطريق القطامية العين السخنة القديم، ومحور الجامعة الأمريكية، وبدأ العمل فيها مطلع العام الحالي، بينما يتم تنفيذ 228 عمارة بمنطقة التجمع الثالث (المحلية الثالثة – شمال وجنوب طريق القطامية العين السخنة القديم – بجوار السنترال - مركز خدمات التجمع الثالث – غرب المحلية الاولى – بجوار الجامعة الالمانية)، وتتميز المنطقة بأنها آهلة بالسكان، وبها وفرة في الخدمات، وتقع بجوار إسكان الشباب، ومحصورة بين الطريق الدائرى، وطريق القطامية العين السخنة القديم، ومحور جمال عبدالناصر.

وبالنسبة لمشروع "JANNA"  للإسكان الفاخر، أضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: يجري تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة) بأرض الجمعيات، كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2 للوحدة، والمشروع يحتوى على حمام سباحة، وناد اجتماعى، فى الكمبوند السكنى، بالاضافة إلى منطقة خدمات، مؤكدا أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة، حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، كما يشرف المشروع على عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الاوسطي والعين السخنة القديم.

 

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