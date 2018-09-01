مختار جمعة: إصدار أطلس الأوقاف المصرية 2018 بخرائط تجمع ممتلكاتها

كتب إسماعيل رفعت

أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، أن لجنة حصر الأوقاف انتهت من حصر الأعيان دفتريا ورفعها مساحيًا بنسبة أكثر من 90% حتى تاريخه، وجار عملية التدقيق وعمل أطلس جديد لجميع أعيان الوقف.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع هام ضم قيادات هيئة الأوقاف ووكيل وزارة الأوقاف لشئون البر والأوقاف وفريق عمل هيئة المساحة المصرية المكلف بملف الرفع المساحى لأعيان الوقف وفريق عمل وزارة الاتصالات فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والاتصالات وهيئة المساحة لحصر جميع أعيان الوقف وتوثيقها ودراسة الأوجه المثلى لاستثمارها

وقال الوزير إنه سيطلق عليه أطلس الأوقاف 2018 ، بحيث يكون شاملاً لجميع أعيان الوقف الخيري والأهلي على مستوى الجمهورية ، وسيتم تقديم أول أنموذج متكامل لمحافظة كفر الشيخ في اجتماع اللجنة القادم برئاسة معالي المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية يوم الإثنين 17 سبتمبر 2018م ، والمتوقع الانتهاء من عمل الأطلس وإصداره يناير 2019.