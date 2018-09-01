محافظ كفرالشيخ لـ"قيادات المحافظة": أنا أكثر حد بيحول المسئولين للنيابة

كفرالشيخ - محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، إن المقابلات التى سيعقدها سيتم تصويرها بالفيديو وسيتم نشرها، مشيراً إلى أنه أوقع أي استثناءات وطوال 4 سنوات بدمياط لم استنى احد وكل التنفيذيين أفديهم برقبتى وسأحميه من كل موقف بشرط جدية العمل ولن أحاسب المسئول إلا بعد خطأين وأى مسئول يحتاج مصلحه لن اتعامل معه.

وقال المحافظ خلال لقاءه بالمسئولين بالمحافظة، أنه أكثر المحافظين حول المسئولين للنيابة وحذر من تداول المكاتبات بين المصالحة الحكومية، وسيتم ذبح المسئولين في حالة تسريب المكاتبات، وحذر من المضايفات على حساب الدولة، ورفض إقامة الحفلات بالمدارس إلا في ختام الأنشطة، و محذرا من زيادة أسعار أنابيب الغاز ولو زود صاحب المستودع جنيه سيغلق له المستودع.

وقال سيتم توفير السلع الغذائية للقرى بسيارات تابعه للمحافظة بأسعار مخفضة ولن نستخدم سيارات القمامة في نقل السلع الغذائية لأن احترام المواطن فوق كل اعتبار.

وأضاف المحافظ سيحرص على لقاء المواطنين ولن يكون للتصوير فقط ولكن لحل المشكلات، مؤكد أن مكتبه مفتوح للجميع محذرا من تحريف كلامه في الإعلام مطالبا من الإعلام مساعدته في استكمال المشروعات.

وقال المحافظ سيتم إعادة تمركز سيارات الإسعاف وزمن وصول الإسعاف لا تزيد عن 6 دقائق.

كان الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ الجديد لاستلام مهام عمله في ديوان عام المحافظة، وصل صباح اليوم السبت، وكان في استقباله المهندس راضي امين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد ابوغنيمه، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، وبدأ المحافظة عمله بصلاة الضحى وركعتين شكر لله.