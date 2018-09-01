video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ لـ"قيادات المحافظة": أنا أكثر حد بيحول المسئولين للنيابة

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:00 م
محافظ كفرالشيخ لـ"قيادات المحافظة": أنا أكثر حد بيحول المسئولين للنيابة جانب من لقاء المحافظ
كفرالشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

قال الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ، إن المقابلات التى سيعقدها سيتم تصويرها بالفيديو وسيتم نشرها، مشيراً إلى أنه أوقع أي استثناءات وطوال 4 سنوات بدمياط لم استنى احد وكل التنفيذيين أفديهم برقبتى وسأحميه من كل موقف بشرط جدية العمل ولن أحاسب المسئول إلا بعد خطأين وأى مسئول يحتاج مصلحه لن اتعامل معه.

وقال المحافظ خلال لقاءه بالمسئولين بالمحافظة، أنه أكثر المحافظين حول المسئولين للنيابة وحذر من تداول المكاتبات بين المصالحة الحكومية، وسيتم ذبح المسئولين في حالة تسريب المكاتبات، وحذر من المضايفات على حساب الدولة، ورفض إقامة الحفلات بالمدارس إلا في ختام الأنشطة، و محذرا من زيادة أسعار أنابيب الغاز ولو زود صاحب المستودع جنيه سيغلق له المستودع.

وقال سيتم توفير السلع الغذائية للقرى بسيارات تابعه للمحافظة بأسعار مخفضة ولن نستخدم سيارات القمامة في نقل السلع الغذائية لأن احترام المواطن فوق كل اعتبار.

وأضاف المحافظ سيحرص على لقاء المواطنين ولن يكون للتصوير فقط ولكن لحل المشكلات، مؤكد أن مكتبه مفتوح للجميع محذرا من تحريف كلامه في الإعلام مطالبا من الإعلام مساعدته في استكمال المشروعات.

وقال المحافظ سيتم إعادة تمركز سيارات الإسعاف وزمن وصول الإسعاف لا تزيد عن 6 دقائق.

كان الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ الجديد لاستلام مهام عمله في ديوان عام المحافظة، وصل صباح اليوم السبت، وكان في استقباله المهندس راضي امين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد ابوغنيمه، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، وبدأ المحافظة عمله بصلاة الضحى وركعتين شكر لله.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظة كفر الشيخ تتزين لاستقبال المحافظ الجديد

كفرالشيخ

محافظ كفرالشيخ

سلع غذائية

مواطن

إعلام




لا تفوتك
شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

شينخوا: زيارة السيسى للصين "تاريخية" ومشاركته فى القمة تؤكد متانة العلاقات

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

العداوة بعد المحبة.. أصدقاء ومساعدى ترامب يعملون لحساب FBI ضده.. محاميه السابق "سعيد" بالتعاون مع المحققين وصديق الرئيس الأمريكى القديم فتح الباب أمام نشر فضيحة جديدة فى الإعلام والمسؤول المالى هرب للحصانة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

السيسى يصل بكين للمشاركة فى منتدى "الصين- أفريقيا".. مراسم استقبال رسمية للرئيس اليوم بقاعة "الشعب".. وجولة مباحثات مع "شى جين بينج".. والرئيسان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ريال مدريد يسعى لمواصلة بدايته القوية على حساب ليجانيس بالدوري الإسباني

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

ولا الملكات فى زمانهم.. والدة كيم كاردشيان تخصص منزلا كاملا لملابسها فقط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة