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محافظ سوهاج عن عدم تعيين نائب: المحافظة ولادة بالكوادر ومش دى المشكلة

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:53 م
محافظ سوهاج عن عدم تعيين نائب: المحافظة ولادة بالكوادر ومش دى المشكلة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد
سوهاج – عمرو خلف
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قال  الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن عدم تعيين نائب له: "هنشوف مش دى المشكلة، فسوهاج مليانة بأهلها وولادة بالكوادر وأكيد هنحقق كل أهدافنا مشيرا إلى أن هناك تعليمات صادرة من الرئيس للاهتمام بالمحافظة ومناقشة كافة المشروعات التنموية واستكمال المشروعات المتوقفة".

كانت القيادات الشعبية والتنفيذية فى استقبال المحافظ ووكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية وقيادات الأزهر، والتقى المحافظ بالقيادات التنفيذية فى إحدى قاعات ديوان عام المحافظة والذين رحبوا بالمحافظ الجديد لتهنئته .

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمودعجاج

محمودعجاج.......جرجا

برجاء تابع مدينة جرجا بدون سابق انذار.ميدان الصهريج.شارع الداوديه.بجوار مدرسة الداوديه وامام المسجد.شارع المحطه الى الصهريج....

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