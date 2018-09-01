محافظ سوهاج عن عدم تعيين نائب: المحافظة ولادة بالكوادر ومش دى المشكلة

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن عدم تعيين نائب له: "هنشوف مش دى المشكلة، فسوهاج مليانة بأهلها وولادة بالكوادر وأكيد هنحقق كل أهدافنا مشيرا إلى أن هناك تعليمات صادرة من الرئيس للاهتمام بالمحافظة ومناقشة كافة المشروعات التنموية واستكمال المشروعات المتوقفة".

كانت القيادات الشعبية والتنفيذية فى استقبال المحافظ ووكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية وقيادات الأزهر، والتقى المحافظ بالقيادات التنفيذية فى إحدى قاعات ديوان عام المحافظة والذين رحبوا بالمحافظ الجديد لتهنئته .