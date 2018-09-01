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السبت، 01 سبتمبر 2018 05:31 م
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محافظ سوهاج الجديد يتفقد أعمال تطوير الكورنيش الغربى فى أول يوم عمل

السبت، 01 سبتمبر 2018 05:01 م
محافظ سوهاج الجديد يتفقد أعمال تطوير الكورنيش الغربى فى أول يوم عمل المحافظ يتفقد الكورنيش
سوهاج- محمود مقبول
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تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج الجديد المشروع تطوير الكورنيش الغربى، شملت الجولة  تفقد ميدان الثقافة، ومشروع توسعة الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج، والذي يمتد من أمام مديرية التربية والتعليم، حتى نفق الشهيد اللواء نبيل فراج.

وشدد "الأنصارى" على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية، وحل جميع المشكلات التي تواجه سرعة التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات، مشيرا إلى أن مشروع توسعة الكورنيش الغربى يمثل شريانا مروريا حيويا لأبناء المحافظة، وأحد المشروعات التي ستوفر عددا من فرص العمل من خلال المحلات التجارية التي يتم إنشائها أسفل التوسعة وتقدر بـ 210 محلات تجارية.

ونوه الأنصارى مسئولي الشركة المنفذة للمشروع إلى ضرورة التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، حتى ينتهى المشروع في أقرب وقت ممكن، لما يمثله من أهمية للمواطنين.

 

المحافظ يتفقد الكورنيش الغربي وميدان الثقافة (1)
 

 

المحافظ يتفقد الكورنيش الغربي وميدان الثقافة (4)
 

 

المحافظ يتفقد الكورنيش الغربي وميدان الثقافة (5)
 

 

المحافظ يتفقد الكورنيش الغربي وميدان الثقافة (10)
 

 

المحافظ يتفقد الكورنيش الغربي وميدان الثقافة (13)
 

 

المحافظ يتفقد الكورنيش الغربي وميدان الثقافة (16)
 

 

المحافظ يتفقد الكورنيش الغربي وميدان الثقافة (33)
 

 

المحافظ يتفقد الكورنيش الغربي وميدان الثقافة (36)
 

 

المحافظ يتفقد الكورنيش الغربي وميدان الثقافة (40)
 

 

المحافظ يتفقد الكورنيش الغربي وميدان الثقافة (43)
 

 

 

 


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