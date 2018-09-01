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محافظ دمياط تصل ديوان عام المحافظة لمباشرة مهام عملها.. صور

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:00 م
محافظ دمياط تصل ديوان عام المحافظة لمباشرة مهام عملها.. صور جانب من اجتماع محافظ دمياط الجديد
دمياط عبده عبد البارى
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بدأت الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط مهام أعمالها بثلاث اجتماعات أولها بفريق عملها من أعضاء مكتبها ومديرى الإدارات وكبار موظفى الديوان ثم الاجتماع الثانى بوكلاء الوزارات ومديرى المصالح الحكومية وجاء الاجتماع الثالث برؤساء المراكز والمدن وحرصت على التعرف عليهم والاستماع إلى المشكلات التى تواجه كل منهما فى نطاق عمله.

 

وأكدت محافظ دمياط، على ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والعمل الدائم على تطوير منظومة العمل بكل مديرية والمتابعة الميدانية لكافة الأوضاع

 

وشددت ميخائيل، على ضرورة أن يكون هناك عملا جماعيا، مضيفة: "وأن نكون كفريق عمل واحد ويكون هناك خط متواصل بين كافة المديرية والمصالح وديوان عام المحافظة، وتضافر الجهود يقضى إلى أى مشكلة مهما كانت صعوبتها"، مؤكدة على نزولها للشارع فى أقرب وقت للتعرف على المحافظة والمشكلات التى تواجهها على الطبيعة.

 

ومن المقرر أن تستقبل محافظ دمياط مساء اليوم مع اللواء طارق مجاهد مدير الأمن والعقيد محمد نجيب رئيس الرقابة الإدارية دمياط فى اجتماعات منفصلة.

 
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