محافظ بنى سويف: توجيهات الرئيس السيسي أهم محاور أجندة عملى المرحلة القادمة

بنى سويف : هانى فتحى

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على وجود تكليفات رئاسية بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل خدمة المواطن السويفى، مشيرًا إلى أنه يطمئن المواطن السويفى بأن تلك التكليفات يتم تنفيذها منذ الوهلة الأولى لقدومى للمحافظة.

وأكد عبد الجابر، على أن توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بالمحافظين ستكون أهم المحاور التى سيعمل من خلالها لسرعة تنفيذها، والتى شملت كافة الجوانب التنموية والخدمية التى تهم المواطن فى شؤون حياته.

وأضاف محافظ بنى سويف، أن الهدف من تكوين فريق العمل الوحد هو التكامل والتناغم من خلال معايير واضحة لمكافحة الفساد والإهمال، مشيرًا إلى أن خدمة المواطن والارتقاء بمستوى المعيشة، مضيفًا أنه لا مكان فى الفريق التنفيذى سوى للنشيط والمتفانى فى عمله والقريب من المواطنين، ومشاكلهم، والمبتكر والمبدع فى توفير الحلول لها، مشيرًا إلى أن المتكاسل والمقصر فى عمله لا مكان له داخل الفريق الواحد.

وشدد المستشار هانى عبد الجابر، على أن على أن البداية ملف خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم سيكون فى مقدمة أولوياته، مضيفًا: "سنبحث المميزات الخاصة بمحافظة بنى سويف ودراسة كيفية الاستفادة منها، لتحقيق العائد على المواطن داخل المحافظة ودعم الاقتصاد القومى، وذلك من خلال تحقيق أفضل استغلال لها، وتطوير المحافظة من خلال مواردها وتحسين مستوى المعيشة بها".

وأكد محافظ بنى سويف، على أنه سيتم استكمال كل المشروعات الجارى تنفيذها ونهوها فى التوقيتات المحددة أو قبلها، لسرعة دخولها الخدمة، مع استكمال كل جهود المحافظ السابق المهندس شريف حبيب، لافتًا إلى أنه من خلال المشاركة المجتمعية سيتم استكمال مشروع الصرف الصحى والذى تتبناه الدولة بنظام حديث، والذى تم تنفيذه فى قرية البساتين، بالإضافة إلى متابعة مشروع محور عدلى منصور والذى يعد من المشروعات الهامة للمحافظة، وكذا مشروع إصلاح منظومة الصرف الصناعى، والدفع بقطاع الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار عبد الجابر، إلى أن التعليم من الملفات الهامة التى سيعمل على تحقيق تقدم ملموس بها، ونهو المشروعات الجارى تنفيذها قبل بداية العام الدراسى الجديد، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على بناء الإنسان المصرى من حيث توفير التعليم المتميز للارتقاء بقدراته ومهاراته، وتأهيله للمستقبل، بالإضافة إلى العمل على توفير الرعاية الطبية الجيدة والبيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة له.

ونوه محافظ بنى سويف، عن بعض خططه وملامح أسلوبه فى الارتقاء بالشباب السويفى ودعمه فى مختلف المجالات، والاستفادة من قدراته فى خدمة المجتمع وتحقيق نقلة نوعية فى مختلف نواحى معيشة المواطن، مشددا على أن الشباب هم الركيزة الأساسية فى بناء المجتمع، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والتى تنفذها الدولة فى هذه الفترة.

وأشار عبد الجابر، إلى أنه سيسعى من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووفى إطار القانون لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء فى الأسواق والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط المرافق الداخلية كالمواصلات ووسائل الانتقال، والتنسيق السريع والفعال مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة فى هذا الشأن.