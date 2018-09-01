محافظ المنيا الجديد يعد بتوفير فرص عمل للشباب باستغلال الميزات التنافسية بالمحافظة

فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا الجديد، إنه سيعمل على تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالمحافظة، وكذلك تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى وجه بها خلال اجتماعه بالمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية .

جاء ذلك عقب وصول المحافظ إلى مبنى ديوان عام المحافظة، لتولى منصبه الجديد، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف المحافظ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، لافتًا إلى أن مشاكل المواطن المنياوى ستكون هى شغله الشاغل، ويأتى فى مقدمتها توفير فرص عمل للشباب من خلال استغلال الميزات التنافسية فى المحافظة، وتحويلها إلى فرص استثمارية .

ولفت إلى أن محافظة المنيا من المحافظات الكبرى والهامة فى مصر، حيث تضم تعدادًا سكانيًا كبيرًا يتخطى الـ6 ملايين مواطن، وأعلم حجم المسئولية التى أنا بصدد توليها، وبها الكثير من الملفات التى سأعمل على دراستها تفصيليًا خلال الأيام المقبلة، للوقوف على نقاط القوة والضعف، والاستفادة من كافة الإمكانات الموجودة، مؤكدًا حرصه على الاستماع إلى مشكلات المواطنين، والتواصل المستمر معهم، والعمل على تحسين الحياة المعيشية مع الاهتمام بكافة المرافق الخدمية، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة الغلاء والاحتكار وتقديم أفضل الحلول للمشاكل.

وأوضح المحافظ الجديد، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف إزالة التعديات على نهر النيل، ومراقبة كافة الأعمال التى قد تؤدى إلى تلويثه، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مجرى النهر نظيفاً ونقياً وأثر ذلك على صحتهم وصحة أبنائهم والأجيال المقبلة، بالإضافة إلى تطوير أداء الجهاز الإدارى بالمحافظة، والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءاتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة، والانضباط والالتزام، والثواب والعقاب.

وأضاف المحافظ، أنه سيعمل على تنفيذ برنامج متكامل لاستكمال المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة، والانتهاء منها فى المواعيد المحددة وفقًا للجدول الزمنى.