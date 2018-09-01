محافظ الفيوم يفتتح ورشة عمل مشروع توثيق وتسويق الحرف التراثية

الفيوم – رباب الجالي

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم ، ورشة عمل الحرف التراثية بمحافظة الفيوم تحت عنوان " الحرف التراثية – الفرص والتحديات " ، بحضور الدكتورة هناء فايد عميد كلية السياحة والفنادق ، والدكتور هاني يونس أستاذ الارشاد السياحي ، وليلي قاسم مقرر المجلس القومي للمرأة ، والنائب اشرف عزيز واساتذة الجامعة ، ووعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية .

خلال ورشة العمل تم مناقشة الأبعاد المحورية عن توثيق وتسويق الحرف التراثية بالفيوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى كمشروع تُديره كلية السياحة والفنادق بالفيوم .

وفي كلمته أشار اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، عن كامل سعادته تكليفه محافظا للفيوم مؤكدا علي ضرورة تكاتف الجميع للمشاركة المجتمعية للنهوض وتنمية الفيوم في مختلف المجالات

وفي سياق ورشة العمل أكد علي اهمية عمل معارض وتجهيزها وتشكيل لجان مسئولة عن توثيق وتسويق الحرف اليدوية حرصا علي إحياء هذه الحرف ومنعها من الإندثار وتذليل كافة العقبات التي تعوق عملية التسويق كما اشاد بمعروضات الحرف اليدوية المقام علي هامش ورشة عمل المشروع.

واشارت الدكتورة هناء فايد عميد كلية السياحة والفنادق أن المشروع خاص بمصر الوسطى ويشمل خمس محافظات هي محافظة سوهاج واسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم ، ويقصد المشروع دعم المجتمع المحلى داخل الفيوم والقضاء على البطالة ، وتحسين مستوى المعيشة ، وتوفير فرص العمل من خلال التدريب ورفع المهارات وتوثيق الحرف والتسويق ثم اقامة عدد من المعارض الدائمة والمؤقتة فى المحافظات المذكورة ، كذلك تدعيم الحرفيين بالخامات التى يحتاجون إليها منعا لإندثار تلك الحرف ويتم حاليا حصر ومسح ميدانى للعاملين والحرفيين بالحرف اليدوية .

يُعد التوثيق والتسويق للحرف من اهم الموضوعات التي تساهم بحد كبير في التنمية الإقتصادية وتوفير فرص العمل من خلال كيانات صغيرةتعتمد علي الإبداع في صناعات الحرف اليدوية والتي اشتهرت بهامصر على مدى تاريخها بفنونها التراثية وصناعها المهرة.