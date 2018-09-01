محافظ الفيوم: سأسخر حياتى وجهدى لخدمة الأهالى وأدعوهم لمساندتى

كتب أيمن رمضان

دعا اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أهالى المحافظة إلى التعاون مع أجهزة المحافظة من أجل الإرتقاء بالمحافظة والقضاء على كافة المشاكل بها وخلق مستقبل واعد للأجيال القادمة، وتابع:" سأسخر حياتى وجهدى لخدمة أهالى الفيوم من أجل الارتقاء بالمحافظة".

وأضاف "سعد"، خلال لقاء له ببرنامج "مساء dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية "dmc"، أن الإرتقاء بكافة قطاعات المحافظة لن يتم إلا من خلال تكاتف جهود الجميع من الأجهزة التنفيذية والشعبية والمواطنين، وتابع: "المشاركة المجتمعية من المواطنين هامة جداً جداً جداً".