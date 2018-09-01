محافظ الشرقية الجديد يبدأ نشاطه بتفقد الديوان العام والبوابة الإلكترونية

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجديد، يرافقه اللواء خالد سعيد المحافظ السابق، مبنى الديوان العام، وأطلع المحافظ السابق "غراب" على العمل بمنظومة البوابة الإلكترونية..

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة فى نظام العمل بالبوابة الإلكترونية، و تصدرها المركز الأول على مستوى الجمهورية فى نسب الرد على شكاوى المواطنين، والتفاعل معهم .

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية التواصل مع نواب البرلمان، لاستعراض و حل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل .















