محافظ الشرقية الجديد يبدأ عمله بمناقشة أزمة القمامة بالزقازيق

باشر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أول يوم عمله، كمحافظ للإقليم، وبدأ للإطلاع على كافة الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة وكذلك استعراض مشاكل المواطنين .

وبدأ المحافظ نشاطه اليومي من مكتبه بالديوان العام باستقبال اللواء ماهر عمر رئيس مركز الزقازيق، لمناقشة خطة النظافة ورفع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وتجميل مداخل العاصمة وذلك لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، كما ناقش المحافظ مع رئيس مركز الزقازيق أبرز وأهم المشروعات المفتوحة والجاري تنفيذها بنطاق دائرة المركز، وكذلك التعرف على مشاكل المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بخدمة المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها من خلال جولات ميدانية والتواجد بينهم، وكذلك تحديد لقاءات بمواعيد ثابتة للقائهم والاستماع لهم باعتبار أن المواطن شريك رئيسي في بناء مستقبل الوطن وتنميته، مشيراً إلى ضرورة فتح قناة تواصل مباشر مع المواطنين من أبناء المحافظة وعرض الحقائق والمعوقات لبحث إمكانية التغلب عليها .