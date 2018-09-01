محافظ البحر الأحمر يتابع تنفيذ البرنامج التدريبى لمشروع معلومات شبكات المرافق

البحر الأحمر – عماد عرفة

استعرض المهندس طارق خليفة النائب المالى والإدارى رئيس مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة القاهرة، اليوم السبت بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المحافظة أسلوب العمل بالمركز والتدريب العملى على الأعمال الخاصة بالعمل الميدانى والنظم وخدمات العملاء والصيانة بشكل تفصيلى ومضغوط وتنتهى أعمال التدريب بعمل مشروع للتأكد من قدرة المتدربين على تنفيذ مهام مركز معلومات شبكات المرافق.

وأكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على أهمية إنشاء هذا المركز على أرض المحافظة الساحلية، وسيقوم بإعداد قواعد بيانات بأحدث نظم المعلومات الجغرافية لجميع شبكات المرافق فى باطن الأرض، (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات - غاز طبيعي)، مما يساهم فى تطوير هذه الشبكات وصيانتها وحمايتها والمعاونة فى الدعم الفنى لتوصيلها لكافة المناطق بمدن المحافظة، بالإضافة إلى مساعدة متخذى القرار فى إنشاء المرافق الجديدة بوضع الأسس العلمية فى الوضع النسبى بين الشبكات وبعضها البعض، وإنتاج الخرائط المساحية لهذه الشبكات بواسطة الكشف عن هذه المرافق بدون حفر بواسطة أجهزة كشف مرافق حديثة ورفعها مساحيا، ومتابعة الحفر أثناء التنفيذ لتأمين الشبكات القائمة، والرفع المساحى للخطوط الجديدة لتطوير وتحديث قواعد البيانات على مستوى المحافظة، وإنشاء الخرائط الأساسية لوضع خطوط المراقبة عليها.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أهمية تدريب الكوادر الشبابية على أحدث الأجهزة التى سيتم تواجدها بالمركز، مشيرا إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية حتى يتم البدء فى خطة التدريب وتحديد الأجهزة والمعدات والمركبات التى سيتم شراؤها.

وحضر التدريب 45 متدربا من مدن المحافظة وشركة الكهرباء والمياه وموظفى الديوان العام- حيث تبدأ فترة التدريب من 1سبتمبر حتى 11 أكتوبر 2018.