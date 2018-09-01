video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 04:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الأقصر الجديد يصل مطار الأقصر الدولي لإستلام عمله رسمياً

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:53 ص
محافظ الأقصر الجديد يصل مطار الأقصر الدولي لإستلام عمله رسمياً المستشار مصطفي محمد ألهم محافظ الأقصر الجديد
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

وصل منذ قليل صباح اليوم السبت، المستشار مصطفي محمد ألهم محافظ الأقصر الجديد، إلي مطار الأقصر الدولي برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وذلك لإستلام مهام عمله بالمحافظ رسمياً بعد حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل محافظ الأقصر الجديد علي متن الطائرة رقم 257 مصر للطيران إكسبريس، وكان في إستقباله اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء خالد الحسيني نائب مدير مطار الأقصر الدولي، وعدد من قيادات الأمن بالمحافظة، وتوجه المحافظ للإستراحة تمهيداً للتوجه صباحاً لديوان المحافظة لبدء مهام عمله رسمياً محافظاً للأقصر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الأقصر الجديد: مهمتنا تنشيط السياحة.. والسابق: شكرا للمواطنين

الاقصر

اخبار الاقصر

محافظ الاقصر الجديد

اخبار مصر

مطار الاقصر الدولي

الرئيس السيسي

اخبار المحافظات




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة