محافظ الأقصر الجديد يصل مطار الأقصر الدولي لإستلام عمله رسمياً

الأقصر – أحمد مرعى

وصل منذ قليل صباح اليوم السبت، المستشار مصطفي محمد ألهم محافظ الأقصر الجديد، إلي مطار الأقصر الدولي برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وذلك لإستلام مهام عمله بالمحافظ رسمياً بعد حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصل محافظ الأقصر الجديد علي متن الطائرة رقم 257 مصر للطيران إكسبريس، وكان في إستقباله اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء خالد الحسيني نائب مدير مطار الأقصر الدولي، وعدد من قيادات الأمن بالمحافظة، وتوجه المحافظ للإستراحة تمهيداً للتوجه صباحاً لديوان المحافظة لبدء مهام عمله رسمياً محافظاً للأقصر.