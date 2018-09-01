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محافظ الأقصر الجديد: خدمة المواطنين والنهوض بالسياحة على رأس أولوياتى

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:46 م
محافظ الأقصر الجديد: خدمة المواطنين والنهوض بالسياحة على رأس أولوياتى المستشار مصطفى محمد خالد محافظ الأقصر
(أ ش أ)
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قال المستشار مصطفى محمد خالد محافظ الأقصر، إن مهمته التى كلفه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، هى خدمة المواطنين فى مختلف المجالات وإنهاء كافة الأزمات العالقة بالمرافق الحيوية، ثم العمل بكل جدية لرفع مستوى القطاع السياحى لضمان أكبر نجاح للموسم الشتوى الجديد.

وأضاف محافظ الأقصر - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن خدمة المواطنين والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم من أهم أولوياته، وكذلك العمل مع وزيرة السياحة والخبراء لعودة السياحة للتدفق مرة أخرى كسابق عهدها لأنها مصدر رزق لأهالى المحافظة.

وأكد أنه سيعمل جاهدا للانتهاء من تطوير المحافظة قبل بداية الموسم السياحى الجديد، وإنهاء طريق الكباش فى موعده المحدد بنهاية العام والذى سيصبح أكبر ممشى أثرى ويحول الأقصر لمتحف عالمى مفتوح، إذ أن طريق الكباش يربط بين معبد الأقصر ومعبد الكرنك بطول 2.7 كيلومتر.

وطلب المحافظ الجديد، من أهالى الأقصر ومن كافة الطوائف مساندته فى مهمته التى كُلف من أجلها وهى العمل على النهوض بالمحافظة على مستوى النجوع والقرى والمراكز والمدن.

 


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