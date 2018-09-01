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لو بتعانى من السمنة وتشققات سمراء بالرقبة.. فتش عن مرض السكر

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:00 ص
لو بتعانى من السمنة وتشققات سمراء بالرقبة.. فتش عن مرض السكر تعرف على علامات ما قبل الإصابة بالسكر
كتبت أمل علام
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أكد الدكتور السيد عبد الفتاح أستاذ السكر والغدد الصماء بطب المنصورة، أن مرحلة ما قبل الاصابة بالسكر تبدأ منذ سنوات قبل ظهور مرض السكر، من 7 إلى 10 سنوات قبل ظهور بمرض السكر، وهذه المرحلة قد يحدث فيها مضاعفات ومقاومة الجسم للإنسولين الطبيعى الذى يفرزه الجسم.

وقال فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع "، تظهر هذه المرحلة مع زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة، مما يؤثر ذلك على  الكبد، والقلب والكلى بل بالعكس يمكن أن تظهر مشاكل بالعين، والكلى والقلب قبل ظهور مرض السكر حيث قد تظهر المضاعفات قبل ظهور مرض السكر.

 ويحذر الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ولديهم تاريخ عائلى للإصابة بالمرض، أو السيدة التى أصيبت بسكر الحمل أثناء الحمل ، حيث يجب البحث عن هؤلاء من خلال المسح الطبى لاكتشاف حالات ما قبل الاصابة بالسكر لتجنب المضاعفات، موضحا أنه لابد من إجراء فحص وتحليل لهم عند سن الأربعين حيث تكون قراءات كالتالى: أكثر من 100 إلى 150 صائما، وبعد الأكل من 140 إلى 199، مشيرا إلى أن هذه الأرقام فى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكر يكون الشخص قد فقد 40% من خلايا بيتا التى تفرز الإنسولين.

وأكد أن الأخطر هو انتظار ظهور مرض السكر، حيث  تبدأ تظهر المضاعفات على المريض، لأن السكر يكون بدون أعراض، لذلك لابد من عمل مسح للبحث على الناس المصابة بمرحلة ما قبل الإصابة بالسكر، وتكون اهم العلامات هو ظهور اسمرار فى الرقبة، وهى علامة من علامات مقاومة الجسم للإنسولين، كما أنه قد يحدث ارتشاح بشبكية العين، والمريض فى هذه المرحلة يحمل نفس مخاطر المصاب بالسكر. 


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مرض السكر

مضاعفات مرض السكر

مرحلة ما قبل الاصابة بالسكر

علاج مرض السكر

مضاعفات الاصابة بالسكر




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