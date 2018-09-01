كلية الطب جامعة قناة السويس تنظم حفل الخريجين الـ31 غدا

الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح

تنظم كلية الطب جامعة قناة السويس حفل الخريجين الـ31 للكلية تحت إشراف الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، والدكتور طارق فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومقرر الحفل الدكتورة ماجدة ابراهيم رئيس قسم الفسيولوجى، وبحضور وكلاء الكلية الدكتورة عزيزة عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة علا لهيطة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث، وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويبدأ الحفل بكلمة لمقررالحفل الدكتورة ماجدة إبراهيم لتقديم الحفل، ويليها كلمة الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، ثم تكريم الطلاب الثلاثة الأوائل يليها كلمة الخريجين ويلقيها أول الدفعة الطبيب أحمد محمد عبد الباسط، وتختتم الكلمات بكلمة نقيب الأطباء وقراءة القسم، ثم تسليم شهادات الخريجين.

ويأتى ترتيب العشرة الأوائل كالتالى: الأول أحمد محمد عبد الباسط، والثانى محمد خالد محمد، والثالث ميرنا السيد محمد، والرابع جورج يحيا يوسف، والخامس محمد أحمد كمال، والسادس هدير حازم السيد، والسابع سارة السيد إبراهيم، والثامن محمود سالم أحمد، والتاسع السيد عادل السيد، والعاشر آلاء محمد محمد، وحصل جميعهم على تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، كما حصل 49 طالبا وطالبة على تقديرعام امتياز، و43 طالبا وطالبة على تقدير جيد جدا، و8 طلاب على تقدير عام جيد.