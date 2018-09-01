video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 01:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كلية الطب جامعة قناة السويس تنظم حفل الخريجين الـ31 غدا

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:00 ص
كلية الطب جامعة قناة السويس تنظم حفل الخريجين الـ31 غدا جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى - السيد فلاح
إضافة تعليق

تنظم كلية الطب جامعة قناة السويس حفل الخريجين الـ31 للكلية تحت إشراف الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، والدكتور طارق فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومقرر الحفل الدكتورة ماجدة ابراهيم رئيس قسم الفسيولوجى، وبحضور وكلاء الكلية الدكتورة عزيزة عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة، والدكتورة علا لهيطة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث، وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

ويبدأ الحفل بكلمة لمقررالحفل الدكتورة ماجدة إبراهيم لتقديم الحفل، ويليها كلمة الدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، ثم تكريم الطلاب الثلاثة الأوائل يليها كلمة الخريجين ويلقيها أول الدفعة الطبيب أحمد محمد عبد الباسط، وتختتم الكلمات بكلمة نقيب الأطباء وقراءة القسم، ثم تسليم شهادات الخريجين.

 

ويأتى ترتيب العشرة الأوائل كالتالى: الأول أحمد محمد عبد الباسط، والثانى محمد خالد محمد، والثالث ميرنا السيد محمد، والرابع جورج يحيا يوسف، والخامس محمد أحمد كمال، والسادس هدير حازم السيد، والسابع سارة السيد إبراهيم، والثامن محمود سالم أحمد، والتاسع السيد عادل السيد، والعاشر آلاء محمد محمد، وحصل جميعهم على تقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، كما حصل 49 طالبا وطالبة على تقديرعام امتياز،  و43 طالبا وطالبة على تقدير جيد جدا، و8 طلاب على تقدير عام جيد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدكتور عاطف أبو النور قائماً بعمل رئيس جامعة قناة السويس

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

اخبار جامعه القناه

اوائل طب القناه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة