قطاع المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد ومقرات التقويم للمتقدمين لوظائف تعليمية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيدِ ومَقَرّات التقويم للمتقدِّمين لشغْل وظائف الإدارة التعليمية، بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية وَفْقَ قانون 156 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
والوظائف على النحو التالى: (شيخ معهد - وكيل معهد - موجّه مادّة أو نشاط - موجّه أوّل مادّة أو نشاط - موجّه عامّ مادّة أو نشاط - وكيل إدارة تعليمية – مدير إدارة تعليمية)، على أن تكون جميع الاختبارات فى شهر سبتمبر 2018، ولمعرفة مَقَرّ لجنة التقويم؛
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