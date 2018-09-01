قطاع المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد ومقرات التقويم للمتقدمين لوظائف تعليمية

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيدِ ومَقَرّات التقويم للمتقدِّمين لشغْل وظائف الإدارة التعليمية، بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية وَفْقَ قانون 156 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.