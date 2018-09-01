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السبت، 01 سبتمبر 2018 04:00 ص
خالد صلاح
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قطاع المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد ومقرات التقويم للمتقدمين لوظائف تعليمية

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد ومقرات التقويم للمتقدمين لوظائف تعليمية الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيدِ ومَقَرّات التقويم للمتقدِّمين لشغْل وظائف الإدارة التعليمية، بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية وَفْقَ قانون 156 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

 والوظائف على النحو التالى: (شيخ معهد - وكيل معهد - موجّه مادّة أو نشاط - موجّه أوّل مادّة أو نشاط - موجّه عامّ مادّة أو نشاط - وكيل إدارة تعليمية – مدير إدارة تعليمية)، على أن تكون جميع الاختبارات فى شهر سبتمبر 2018، ولمعرفة مَقَرّ لجنة التقويم؛

يمكنك الضغط هنا.

 

 


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