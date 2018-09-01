فيديو وصور.. وكيل زراعة أسيوط: زيادة 30% سنويا فى المساحات المزروعة بالقطن

أسيوط - هيثم البدرى

قال المهندس إبراهيم سرور، وكيل وزارة الزراعة، فى حوار له لـ"اليوم السابع"، إن هناك خطة تم وضحها خلال الـ3 سنوات الأخيرة لزيادة المساحة المزروعة بالقطن 30% سنويا، حيث وصلت المساحة المزروعة بالقطن عام 2016 إلى 2574 فدانا حتى وصلت العام الحالى إلى 4474 فدانا، وحتى الآن تم الانتهاء من جنى 18% من المساحة، كما تعرض وكيل الوزارة خلال الحوار إلى الأسمدة والمخصبات ومراقبتها وكيف تواجه المديرية النمل الأبيض والأماكن المنتشر ظهوره فيها وإلى نص الحوار.

نحن الآن فى موسم الذهب الأبيض "القطن".. ما هى خطة المديرية لجنى المحصول وجمعه من الفلاحين؟

بدأت الوزارة فى تلاشى وتذليل أى عقبات كان يواجهها الفلاح فى الأعوام السابقة، ففى العام الحالى سيقوم الفلاح بتسليم القطن الخاص به فى أحد المجمعات القريبة منه وسيتم الوزن والفرز فى نفس اليوم أو اليوم التالى، وسيتم صرف المستحقات المالية خلال 72 ساعة، كما أنه تم صرف علاوة الإكثار على الفلاحين وهى 100 جنيه للقنطار وهى تخص الموسم السابق، ويتم توزيعها مع بداية زراعة القطن خلال العام الحالى، كما أننا جهزنا الأجولة والمجمعات لتجميع القطن فى أقرب نقطة لأغلبية المزارعين، كما أن سعر القنطار هذا العام سيكون 2500 جنيه وهو سعر الضمان وقد يزيد.

هل هناك زيادة فى المساحات المزروعة بالقطن العام الحالى عن الأعوام السابقة؟

وزارة الزراعة ومديرية الزراعة وضعت خطة منذ 3 سنوات لزيادة المساحة المزروعة بمحصول القطن وهى 30% سنويا، ففى عام 2016 كانت المساحة المزروعة من القطن 2574 فدانا، وحصلنا من هذه المساحة على 6900 قنطار، وعام 2017 وصلت المساحة إلى 3370 فدانا، وعام 2018 العام الحالى وصلت المساحة المزروعة بالقطن إلى 4474 فدانا، وهو صنف جيزة 90 طويل التيلة "إكثار"، وذلك للحفاظ على السلالة والصنف، وستشهد الأعوام القادمة زيادة كبيرة فى المساحات المزروعة نظرا للتيسيرات التى سيراها الفلاحون والمزارعون هذا العام .

يعتبر محصول الذرة سواء البيضاء أو الصفراء أو الرفيعة من المحاصيل الصيفية المهمة.. كيف تتعامل معها مديرية الزراعة فى أسيوط؟

بالفعل الذرة الشامية سواء صفراء أو بيضاء أو الذرة الرفيعة من المحاصيل الصيفية المهمة والحيوية للمواطن والفلاح الأسيوطى، ومزروع منها مساحات كبيرة بالمحافظة فالذرة الشامية مزروع منها 70 ألف فدان، والرفيعة 60 ألف فدان، وهذا العام يشهد دعما كبيرا لمزارعى الذرة بأنواعها، والجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم التعاقد مع اتحاد منتجى الدواجن، والاتحاد الزراعى لتوريد كمية 250 ألف طن من الذرة طبقا للمواصفات المطلوبة لصناعة أعلاف الدواجن، وذلك تمهيدا للزراعات التعاقدية، وذلك أيضا يهدف إلى تطوير عمل الجمعيات الزراعية لخدمة المزارعين، ويوضح أن الدولة تسعى لتأمين طرق تسويقية آمنة تعود بالنفع على المزارع.

كيف تواجهون ظاهرة النمل الأبيض فى ظل تفشى النمل فى عدد كبير من المحافظات؟

النمل الأبيض فى أسيوط ليس بظاهرة أو زاد عن الحد بل هو أمر طبيعى يتم مكافحته، خاصة فى المراكز المتاخمة للجبال بالمحافظة وله خطة سنوية وطرق مقاومة معروفة بالمديرية يتم تنفيذها بشكل سنوى، وهو أمر روتينى ويظهر النمل الأبيض بالمحافظة فى 3 مراكز من المراكز المتاخمة للجبال، وهى ساحل سليم والبدارى والغنايم، وهناك استجابات لشكاوى المواطنين واستخدمنا 380 لترا من مبيد "البريبان" الذى يستخدم لعلاج النمل الأبيض .

ونعمل بكامل طاقتنا للتصدى لأى ظاهرة بما يخدم الفلاح والمواطن الأسيوطى والنمل الأبيض يهاجم المنازل المبنية من الطوب النيئ، وكذا الأسمنتية ويهاجم الحوائط والدواليب والأقمشة والأبواب، وقد يتسبب فى انهيار بعض المنازل المبنية من الطوب النيئ، كما أنه يهاج المحاصيل ومن مظاهر الإصابة بالنمل الأبيض التصاق الحصر المفروشة على الأرض وعند نزعها يلاحظ تمزقها، كما يلاحظ تآكل الأخشاب الملاصقة للحوائط وأيضا الدواليب والشبابيك لذا فهناك مقاومة مستمرة نظرا لأضراره البالغة .

كيف تتم متابعة الأسمدة والمخصبات بالمحال المنتشرة بالمحافظة؟

هناك لجنة متخصصة فى هذه الأسمدة والمخصبات الموجودة بالمحال التجارية، والتى يتم ترخيصها لهذا الشأن وهذه اللجنة بالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة يقومون بالمرور على المحال للتأكد من مطابقة الأسمدة الموجودة للمواصفات، ولدينا فى أسيوط 73 محلا مرخصا خاصا بالمبيدات والآفات الزراعية، و57 خاصا بالأسمدة، و65 خاص بالأسمدة الورقية، يتم متابعتها ومراقبتها بشكل دورى.