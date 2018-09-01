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فيديو وصور.. استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:13 م
فيديو وصور.. استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين جانب من الاستقبال
بكين- محمد الجالى
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بكين- محمد الجالى
بكين- محمد الجالى
 
تجرى، بعد قليل، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى قاعة الشعب، يعقبها مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
واستعد الجانب الصينى لاستقبال الرئيس السيسي، حيث تزين قصر الشعب في العاصمة بكين بأعلام مصر، كما اصطف الأطفال حاملين أعلام مصر والصين بانتظار وصول الرئيس السيسي للترحيب به.
 
 
وستجرى مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين مصر والصين ويعقبها مأدبة عشاء تقام على شرف الرئيس السيسى.
 
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (1)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (1)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (2)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (2)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (3)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (3)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (4)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (4)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (5)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (5)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (6)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (6)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (7)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (7)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (8)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (8)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (9)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (9)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (10)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (10)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (11)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (11)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (12)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (12)

استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (13)
استقبال حافل بانتظار الرئيس السيسي بقاعة الشعب بالعاصمة الصينية بكين (13)

 


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