فيديو.. محافظ كفر الشيخ: مهلة شهر لرؤساء المدن والقرى وبعدها تبدأ المحاسبة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، حرصه على التعاون مع الإعلاميين والصحفيين، من أبناء المحافظة، من أجل النهوض بالمحافظة، وبحث مشاكل المواطنين، مؤكداً أن الإعلاميين والصحفيين ورجال الإعلام يعتز بهم جيداً.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ الجديد، مساء اليوم السبت، مع الصحفيين والإعلاميين ومراسلى المواقع الإلكترونية الإخبارية، والقنوات الفضائية، بحضور المهندس راضى أمين، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، للتعرف على أهم الموضوعات والمشاريع والرؤية المستقبلية للتنمية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وقال المحافظ للصحفيين والإعلاميين: "سوف يتم عقد اجتماع بصفة مستمرة مع الإعلاميين والصحفيين، بالتنسيق مع مركز الإعلام، ولا يوجد حاجز بينى وبينكم، من خلال نظام عمل بينى وبين الصحفيين، لأنكم لسان حال أهالى المحافظة، وجئت للمحافظة من أجل عمل متميز يشعر به كل أهالى المحافظة، وأى موضوعات سوف تنشر فسيكون عليها رداً منا مباشرة".

واستمع محافظ كفرالشيخ، للصحفيين والإعلاميين، حول العديد من الموضوعات بقطاعات الصحة والتعليم والطرق والصرف الصحى، والإسكان، ووعد بالعمل الجاد لحلها فوراً، كما استمع لبعض المقترحات التى تساهم فى حل العديد من المشكلات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المسئولية لا تفوض وإنما تفوض المهام، فاستراتيجية العمل تقوم على المناقشة بين كل المعنيين وكل من لهم صلة بالقرار بما فيهم المواطن حتى نتمكن من الوصول للقرار الجيد والسليم، مؤكداً أنه لن يتهاون في المحاسبة بقوة ضد أى مهمل أو مقصر، وأن الأولوية بالخدمات ستكون للمواطنين الأكثر احتياجاً، ولن يحصل أحد على حق ليس حقه، مؤكدا أنه لا يملك ولكنه يدير، ولا استثناءات لأحد والكل أمامنا سواء ونحافظ على كل شىء فى بلدنا بفريق عمل متكامل على درجة كبيره من الكفاءة"، مشيراً أنه سيتم تنظيم العمل واعتماد أجندة عمل دقيقة، كما شدد على ضرورة الالتزام بقواعد الاحترام والعمل بأمانة ودقة.

وأكد "المحافظ"، أنه سيقوم ببذل قصارى جهده بما يخدم المصلحة العامة لأبناء المحافظة للوقوف على أكبر قدر من الإنجازات، فجميع موارد المحافظة هى للمحافظة فقط وأنه سيتم الحفاظ على كل قرش فيها.

وأصدر المحافظ، توجيهاته لعدد من القيادات التنفيذية والإدارية بالنهوض بالخدمات والمرافق بالمحافظة ومنها مديرية التربية والتعليم، ووجه بعدم إقامة المدارس أى اختفالات إلا احتفال ختامك الأنشطة نهاية العام الدراسى، ووجه مديرية التموين أنه لن يسمح بزيادة فى أسعار الأنابيب، ولن يتهاون فيما يخص مصلحة المواطن، والتركيز سيكون علي القري الأكثر فقراً، عن طريق عمل خطة لتوصيل السلع للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع شركة تجارة الجملة بكفرالشيخ، بتوفير سيارات لبيع السلع للقرى الأكثر احتياجا من الوحدات المحلية.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أهمية المتابعة الدقيقة لمشروعات الخطة الاستثمارية وتوصيل المرافق للقرى، وإعادة التفكير في رصف القرى، واستخدام الرصف بالبلاطات الخرسانية فى الشوارع الضيقة والمعدومة، مؤكدًا أنه لن نتقدم إلا بالمشاركة المجتمعية، كما كلف بحصر كل الشركات العاملة بكفرالشيخ لتنظيم بروتوكول مؤسسي علي مستوي عالي من الكفاءة.

وشدد "المحافظ"، على توفير جميع مستلزمات المستشفيات والقضاء على فيروس سى، من خلال إطلاق مبادرة تحت شعار "كفرالشيخ خالية من فيروس سى"، بالمشاركة المجتمعية وسد عجز الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية وإعادة توزيع الاطباء.

وكلف بتأهيل وتطوير غرفة الأزمات بالمحافظة، بالإضافة إلى مواجهة السحابة السوداء واستغلال قش الأرز والحفاظ على البيئة وتوعية المواطنين.

كما شدد محافظ كفرالشيخ، أن كل الجهات مسئولة عن مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية بداية من مسئول الجمعية الزراعية ورئيس الوحدة القروية، على أن تتم الإزالات فى المهد، مع إحالة رؤساء المراكز والمدن والقرى والجمعيات الزراعية للنيابة بدون استثناء فى حالة مخالفة القوانين، بالإضافة إلى تنظيم حملات لإزالة التعديات على بحيرة البرلس.

ولفت إلى أنه سيتم عمل برنامج تقييم لأداء رؤساء المراكز والمدن والقرى من 100 درجة عن مستوى الخدمات، والجميع تحت التقييم، وأن التقييمات الجيدة ستكون الدافع لصرف مكافآت للعمل الجاد، وسيتم منح جائزة لأفضل رئيس مركز ومدينة ورئيس قرية، بالإضافة إلى تقييم رضا المواطن عن الخدمة، وسؤال المواطنين بكل قرية أو مدينة بمنتهى الشفافية والمصداقية؛ محدداً مهلة من أول سبتمبر الى أول اكتوبر، وسيتم البدء بالتقييم من أول شهر اكتوبر القادم وإعلان الفائزين فى العيد القومى للمحافظة الموافق 4 نوفمبر المقبل تطبيقاً للتجربة.

وفى نهاية اللقاء توجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ الجديد، بالشكر للواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ السابق، على جهودة خلال فترة توليه المسئولية بالمحافظة، وتوجه أيضًا بالشكر للمحافظين السابقين، مضيفًا أنه سيكمل العمل من حيث انتهى المحافظون السابقون، وتحقيق العمل الذى يرضى المواطن ويلبى احتياجاته، فأنا كل ولائى لمحافظة كفرالشيخ وأشعر أنى ابن من أبناء هذه المحافظة.