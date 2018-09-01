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فيديو.. لحظة نقل المصابين فى حادث تسرب غاز الكلور بنادى الطالبية الرياضى

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:12 م
فيديو.. لحظة نقل المصابين فى حادث تسرب غاز الكلور بنادى الطالبية الرياضى حمام سباحة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو للحظة نقل المصابين الـ25 بحالات اختناق فى حادث تسرب غاز الكلور داخل حمام سباحة نادى الطالبية الرياضى.

كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة طلبت التقرير الطبى الخاص بالمصابين فى واقعة تسرب غاز الكلور داخل حمام سباحة بنادى الطالبية البالغ عددهم 25 لاعبا ومدربا، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتهم، وأمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص أسباب تسرب غاز الكلور داخل حمام السباحة أمس الجمعة، واستدعت عددا من المسئولين بالنادى لسماع أقوالهم.

 

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانا رسميا، جاء به أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تابع أزمة تسرب غاز الكلور فى حمام السباحة بنادى الطالبية الرياضى بمحافظة الجيزة، والذى تسبب فى اختناق عدد من المتدربين البالغ عددهم "22 لاعبا " و"3 " مدربين، وذلك أثناء التدريبات ومزاولة النشاط الرياضى داخل حمام السباحة بالنادى.

 

وتابع "البيان"، أنه على الفور تمت متابعة حالة المتدربين وعمل إسعافات أوليه لهم، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتم خروج جميع الحالات المصابة بالاختناق من المستشفى والجميع فى حالة جيدة.


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