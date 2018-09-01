"فورين بوليسى": بوتين يضعف أوروبا عبر هيمنته فى الشرق الأوسط

كتبت: إنجى مجدى

قالت مجلة فورين بوليسى، الأمريكية، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يسعى لاختراق أوروبا عبر الجنوب، مضيفة أن الكرملين يفهم أن أفضل سبيل لتقويض الغرب هو عن طريق بقعتها الأضعف، فى إشارة إلى الشرق الأوسط.

وأوضحت المجلة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، إن المعارك الكبرى الأولى بين الجيش الأمريكى والفيرماخت أثناء الحرب العالمية الثانية لم تكن فى أوروبا، فبين 8 نوفمبر و 10 نوفمبر 1942، هبطت الولايات المتحدة والقوات الحليفة فى الجزائر والمغرب. وبعد هزيمة قوات فيشى الفرنسية، مضت الجيوش شرقا إلى تونس لتهاجم القوات الألمانية فى ذلك البلد.

وتتساءل، لماذا شمال أفريقيا؟ قرر المخططون العسكريون المتحالفون أن غزو فرنسا عام 1942 كان محكوماً بالفشل، لذا تم وضع خطط لمهاجمة ألمانيا، كما ذكر ونستون تشرشل، من "بطن البحر المتوسط". ومن تونس تم غزو إيطاليا وبدأت المسيرة الدموية الطويلة إلى برلين.

ربما يكون الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تلميذاً للتاريخ، أو ربما أنه يحب الخرائط، ولكن مهما كانت هوايته يبدو أنه يفهم الجغرافيا جيداً. وتقول المجلة أن طبيعة تأثير موسكو حاليا تختلف بشكل كبير عن الأيام السوفيتية القديمة عندما كانت تجمع الدول العميلة، لكنها كانت فعالة - أو فعالة بما فيه الكفاية - فى جذب حلفاء مهمين بعيدا عن الولايات المتحدة، بينما تقدم روسيا كشريك كفء وغير أيديولوجى يتقاسم المصالح مع اللاعبين الإقليميين.

وهنا يكمن المنطق المركزى لاستراتيجية روسيا الشرق الأوسط – أوروبا، التى تقوم على إرساء النفوذ على حساب واشنطن وإضعاف الموقف الأمريكي فى المنطقة، وفى إطار هذه العملية تقوم بالضغط على أوروبا عبر نقطة ضعفها، وفى هذه الحالة تستهدف الجنوب والجنوب الشرقى من الاتحاد الأوروبى.

وأشارت إلى علاقات موسكو المتوسعة فى المنطقة والتى تمتد عبر إقليم كرستان العراق ومع تركيا وصولا إلى القاهرة وبنغازى، لافتة إلى أن مصر طالما كانت عنصرا حاسماً فى النظام السياسى الإقليمى القائم، الذى منح الأفضيلة للنفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط طيلة ثلاثة عقود على الأقل.