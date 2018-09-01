فلسطين ترحب بدعوة الأردن لعقد جلسة خاصة لوزراء الخارحية العرب لدعم "الأونروا"

القاهرة (أ ش أ)

رحبت مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية بدعوة المملكة الأردنية الهاشمية إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب لبحث نقص الدعم المالى الذى يواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى الذى سيعقد فى الحادى عشر من الشهر الجارى بالقاهرة.

وقال سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، إنه تم التشاور بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينى رياض المالكى، ونظيره الأردنى أيمن الصفدى، على أن تتقدم الاْردن بطلب لعقد هذا الاجتماع ومندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية دعمت وعززت طلب الاْردن الشقيق لأهمية مواجهة تداعيات وخطورة القرار الأمريكى بوقف مساهماتها فى ميزانية وكالة الغوث.

وأعرب السفير اللوح فى تصريح له مساء اليوم السبت عن شكره وتقديره لجامعة الدول العربية ممثلة بأمينها العام على سرعة تحديد موقفه من هذا القرار الجائر، مثمنا الدول الشقيقة والصديقة التى تدعم استمرار عمل الوكالة.