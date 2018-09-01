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فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

السبت، 01 سبتمبر 2018 01:48 م
فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة "تنمية الريف المصرى الجديد"
كتب عز النوبي
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أكد عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تنمية الريف المصرى الجديد"، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن الشركة تفتح باب التعاقد ابتداءً من غد الاثنين بنظام حق الانتفاع على قطع من أراضى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بمساحات تبلغ 100 ألف فدان، بمنطقتى غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا، وذلك فى أول تطبيق لآليات هذا النظام الجديد لتخصيص أراضى المشروع، والذى يقر بإمكانية التقدم لاستغلال الأراضى بحق الانتفاع لمدد تصل لـ25 سنة.
 
وأوضح عاطر حنورة، أن مجلس إدارة الشركة قد استقر على تطبيق هذا الشكل الجديد من الطرح على مساحات أراضٍ بقيمة سنوية 1000 جنيه مقابل حق الانتفاع للفدان، وبزيادة 10% كل 3 سنوات، بحيث تكون أقل مساحة للتعاقد بحق الانتفاع 500 فدان، كما قرر المجلس أن تصل مدة حق الانتفاع بالأراضى المطروحة حتى 25 سنة، مع مراعاة تطبيق شرط قيام المنتفع بحفر الآبار واستصلاح الأرض خلال سنة من تاريخ التسليم.
 
وأشار إلى استمرار توافد أعداد كبيرة من مجموعات صغار المزارعين والشباب للاستفادة بالطرح الجديد الذى أعلنت عنه الشركة بدون قرعة وبأسبقية التقدم، وإتمام إجراءات التخصيص بمنطقتى المغرة وغرب المنيا.
 
وأكد أن الساعات الأولى من فتح باب التقدم وشراء كراسات الشروط شهدت إقبالاً شديداً من جانب صغار المزارعين والشباب، والذين تم تخصيص أراض لأعدادٍ منهم بالفعل، ممن أنهوا إجراءات تأسيس شركاتهم وقاموا بسداد نسبة الـ5% من قيمة الأرض عند التعاقد.
 
وأوضح حنورة أن عدد الأراضى المطروحة بمنطقة غرب المنيا فى هذا الطرح الجديد يبلغ 274 قطعة، منها 121 قطعة بها آبار جوفية، و153 قطعة بدون آبار، بأسعار 48 ألف جنيه للفدان بالأراضى التى تحوى آبارا، و39 ألفا للأراضى بدون آبار، مشيراً إلى أن دفعة التعاقد المقررة هى 5%، ودفعة التسليم 10% للأراضى المتواجد بها آبار، و5% للأراضى بدون آبار، بفائدة سنوية 5% .
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة "الريف المصرى الجديد"، أن فترة السماح من الأقساط ستصل لسنتين للأراضى المتواجد بها آبار، و3 سنوات للأراضى بدون آبار، على أن تكون مدة سداد الأقساط 6 سنوات، مؤكداً ضرورة تأسيس المتقدمين شركة من أعضاء المجموعة الراغبة فى التخصيص بحد أدنى 10 أفراد، وبحد أقصى 23 فرداً، وبرأسمال مدفوع25%  من قيمة الأرض، مع تقديم السجل التجارى والبطاقة الضريبية وشهادة بنكية تفيد بإيداع رأس المال، وعقب تأسيس الشركة، على الراغبين فى التعاقد التقدم بمستندات شركة الإدارة لتسلم أمر الدفع 5% كدفعة تعاقد، واختيار قطعة الأرض المراد تخصيصها، على أن يكون التخصيص بأولوية سداد دفعة التعاقد.
 
أما فيما يتعلق بمنطقة المغرة، فأكد عاطر حنورة أن عدد الأراضى المطروحة 119 قطعة، منها 59 قطعة بها آبار جوفية، و60 قطعة بدون آبار، بأسعار 20.900 للفدان بالأراضى التى تحوى آبارًا، و19.200 للأراضى بدون آبار.. مضيفاً أن إجراءات التعاقد والتخصيص هى ذاتها، من خلال سداد دفعة التعاقد المقررة وهى 5%، ودفعة التسليم 10% للأراضى المتواجد بها آبار، و5% للأراضى بدون آبار، بفائدة سنوية 5%، مع فترة سماح من الأقساط تصل إلى سنتين للأراضى المتواجد بها آبار، و3 سنوات للأراضى بدون آبار، على أن تكون مدة سداد الأقساط 6 سنوات.
 
وشدد على أهمية هذا الطرح الجديد لما له من إجراءات من شأنها جذب الجادين دون غيرهم ومساندة المجموعات التى سبق أن تقدمت للطروحات السابقة فى استبعاد العناصر غير الجادة من مجموعاتها، من خلال طرح كراسات شروط وأحكام جديدة لهذا الطرح، دون قصر الطرح على المجموعات التى سبق أن فازت فى القرعات السابقة أو التى قامت بشراء كراسات الطرح الأول، ومن ثمَّ، فى حال ثبوت عدم جدية أحد أو بعض أفراد المجموعات المتقدمة من قبل، يمكن لرئيس المجموعة إعادة الكراسة القديمة لبنك التعمير والإسكان واسترداد قيمتها المقررة، وتكوين مجموعة جديدة من الجادين فقط والتقدم لطلب تخصيص أرض لهم فى هذا الطرح الجديد بعد شراء كراسة هذا الطرح.
 

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