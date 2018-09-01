غرفة عمليات "معلومات الوزراء تتابع عودة الحجاج.. ووصول 38 ألف حاج حتى الآن

فى إطار استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لموسم الحج هذا العام وذلك حتى عودة آخر فوج للحجاج من الأراضى المقدسة, بهدف الإطمئنان على رحلات عودة الحجاج المصريين والموقف الصحى لهم وحالات الوفاة بين الحجاج، ورفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

أعلن المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن عدد الحجاج المصريين العائدين من الأراضى المقدسة حتى نهاية أمس الجمعة 31 أغسطس 2018 بلغ عدد (38347) حاجاً ما بين سياحة وجمعيات وقرعة، منهم (28476) حاجاً على رحلات الطيران المختلفة بنسبة (74.3%) وعدد (9871) حاجاً على الرحلات البرية بنسبة (25.7%).

أما فيما يتعلق بالموقف الصحى للحجاج، فقد أوضح رئيس المركز، أن إجمالى عدد المُحوَّلين إلى المستشفيات داخل المملكة العربية السعودية من الحجاج المصريين بلغ (295) حاجاً وخرج (262) حاجاً مع استمرار عدد (33) حاجاً فى تلقى العلاج داخل المستشفيات، كما تم العثور على الحاج المصرى المفقود منذ 23 أغسطس الماضى والذى يعانى من مرض الزهايمر.

كما أعلن "عبد التواب" أيضاً, أن إجمالى عدد حالات الوفاة قد بلغ (63) حالة منهم حالة وفاة واحدة نتيجة حادث مرورى بمكة المكرمة والباقى حالات وفاة طبيعية.

وتابع "عبد التواب", بأن إدارة الحجر الصحى بالمطارات والمنافذ الحدودية المختلفة, مستمرة فى اتخاذ إجراءاتها الوقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية للإطمئنان على حالة الحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، وحجز الحالات التى تظهر عليها أية أعراض مرضية غير عادية وإجراء الفحوصات اللازمة والمتابعة حتى التأكد من سلامة الحجاج.

من جهته, أكد اللواء على هريدي, رئيس غرفة العمليات المركزية, أن غرفة العمليات كانت قد بدأت أعمالها لمتابعة موسم الحج منذ السادس من أغسطس الماضي، وتستمر أعمالها حتى عودة آخر فوج للحجاج من الأراضى المقدسة وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية لبعثة الحج الرسمية بمكة المكرمة للتأكد من تقديم كافة أنواع الرعاية للحجاج المصريين المتواجدين بالأراضى المقدسة, وتضافر جهود كافة الجهات المعنية لتيسير إجراءات ورحلات عودة الحجاج من خلال المنافذ المختلفة (المطارات – الموانئ – المنافذ البرية), بمشاركة ممثلى وزارات (الداخلية– السياحة– التضامن الاجتماعي– النقل– الطيران المدني– الصحة والسكان).

وفى سياق آخر, أضاف "هريدي" أن غرفة العمليات المركزية, سبق تفعيلها أيضاً على مدار أيام عيد الأضحى المبارك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وذلك من أجل التعامل مع أى مواقف طارئة أو شكاوى خلال فترة العيد والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق, بحضور ممثلى وزارات (الدفاع, الداخلية, التموين والتجارة الداخلية, الكهرباء والطاقة المتجددة, النقل, التنمية المحلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، السياحة)، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي, وهيئة الإسعاف المصرية, مشدداً على أنه لم يتم رصد أى شكاوى خاصة بعدم توافر أياً من أنواع السلع الغذائية أو المواد البترولية، مع استقرار الأوضاع بجميع محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, مجهزة بكافة وأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، كما أنها متصلة بـ27 غرفة عمليات فرعية فى محافظات الجمهورية، بالإضافة لغرف عمليات الوزارات من خلال "شبكة الفيديو كونفرانس" فى حضور ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية, وقد تم إنشائها استناداً لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام 2016, والخاص بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, حيث يتولى قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات مهام الأمانة الفنية ‏للجنة القومية, ويسعى إلى المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال منظومة متكاملة ‏لإدارة الأزمات، والحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى القومي, ترتكز على إطار مؤسسى متكامل، كما يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات فى هذا المجال, وكذلك تأسيس نظام وطنى للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعى المجتمعى لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.