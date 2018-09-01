عودة 200 لاجئ سورى من لبنان إلى بلادهم خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو (أ ش أ)

ذكر بيان للمركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين ،أن نحو 200 لاجئ سورى عادوا إلى بلادهم من لبنان.

وأشار البيان اليوم السبت ، إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية عاد عبر منفذى "جديدة يابوس" و"القصير" 219 لاجئا سوريا، مؤكدا عودة 9789 لاجئا إلى سوريا من منذ 18 يوليو الماضى ، حيث عاد من لبنان 9471 شخصا ومن الأردن 318 لاجئا.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت 18 يوليو الماضى عن إنشاء مركز خاص فى سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، وعبر السفارات الروسية فى الدول التى يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، وهى نحو 36 دولة.

يشار إلى أنه بحسب المعلومات المتوفرة ، فإن هناك حوالى 7.1 مليون لاجئ سورى مسجل فى أراضى 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن وأغلبهم من لبنان.