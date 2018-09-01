عرض كمية من مخدر "الاستروكس" على المعمل الكيماوى بعد ضبطها مع عاطل ببولاق

كتب أحمد الجعفرى

عرضت النيابة العامة بجنوب الجيزة كمية من مخدر الاستروكس تم ضبطها بحوزة عاطل ببولاق الدكرور على المعمل الكيماوى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، كما عرضت سلاح خرطوش ضبط بحوزته على المعمل الجنائى، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، بعدما كشفت التحريات الأولية عن تورط المتهم فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار "محمود. أ " عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الاستروكس، وفرد خرطوش.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، الذى أمر بإحالة المتهم إلى النيابة التى أصدرت قراراتها السابقة.