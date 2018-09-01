video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 03:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عرض كمية من مخدر "الاستروكس" على المعمل الكيماوى بعد ضبطها مع عاطل ببولاق

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:24 ص
عرض كمية من مخدر "الاستروكس" على المعمل الكيماوى بعد ضبطها مع عاطل ببولاق استروكس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

عرضت النيابة العامة بجنوب الجيزة كمية من مخدر الاستروكس تم ضبطها بحوزة عاطل ببولاق الدكرور على المعمل الكيماوى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، كما عرضت سلاح خرطوش ضبط بحوزته على المعمل الجنائى، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، بعدما كشفت التحريات الأولية عن تورط المتهم فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وردت معلومات للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد اتجار "محمود. أ " عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 2 كيلو من مخدر الاستروكس، وفرد خرطوش.

 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، الذى أمر بإحالة المتهم إلى النيابة التى أصدرت قراراتها السابقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار بمخدر الاستروكس فى بولاق الدكرور

اخبار الحوادث

اخبار مصر

امن الجيزة

مخدر الاستروكس

المعمل الكيماوى

تجارة المخدرات

بولاق الدكرور




لا تفوتك
المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

المرور يغلق محور المشير طنطاوى جزئيا لمدة شهرين لإنشاء كوبريين مشاة

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

وزيرة الصحة تعلن الانتهاء من 14 ألف عملية جراحية بقوائم الانتظار

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

تونس تحارب الفساد.. إقالة وزير الطاقة و4 مسئولين لشبهات فساد..رئيس الوزراء يفتح تحقيقا موسعا وإلحاق وزارة الطاقة بالصناعة..أزمة وقود خانقة بالجنوب من أسباب الإقالة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

"أطلب الحنطور".. تطبيق ذكى لتوفير عربات الحنطور فى الأقصر خلال أسابيع .. وزارة التخطيط تدخل العربات عصر التكنولوجيا بنظام "أوبر حنطور".. ورئيس المدينة: برنامج "QR" يراقب 340 عربة.. وتوفير "بامبرز" للأحصنة

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

السجون تفرج عن 467 سجينا بموجب عفو رئاسى

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

ننشر أول صور وفيديوهات لعملية الطعن بمحطة أمستردام المركزية بهولندا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة