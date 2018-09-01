عاطل يقتل عمته ويسرق مصوغاتها الذهبية بالمنوفية لشراء موبايل

تجرد عاطل من كل معانى الإنسانية وأقدم على قتل عمته لسرقة مصوغاتها الذهبية بقرية عرب أبو ذكرى التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز قويسنا، يفيد بوجود شبهه جنائية فى وفاة " ا س س " ربة منزل ومقيمة بقرية أبو ذكرى دائرة المركز والتى تم دفنها بتاريخ 14 من الشهر الماضى، والتى كانت مقيمة بمفردها بمنزلها لوفاة زوجها وليس لها أبناء .

تم تشكيل فريق برئاسة اللواء سيد سلطان، ووضع خطة بحث تم تنفيذها من ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط مباحث المركز بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالمنوفية، وتم إعادة مناقشة أهلية وجيران المتوفاة، ومعاينة مكان الوفاة، ومناقشة من قامت بتغسيل وتكفين المتوفاة، ومن خلال تنفيذ بنود البحث، توصلت إلى أن " س م س " 30 سنة، بدون عمل ومقيم بقرية عرب أبو ذكرى نجل شقيق المتوفاة وراء ارتكاب الواقعة، بقصد السرقة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق ضربها على رأسها بقطعة حجر حتى فارقت الحياة، واستولى على خاتمها الذهبى وقام بالتصرف فيه وبيعه لدى الصائغ " محمد ا " 23 سنه، صاحب محل مصوغات بناحية ميت برة دائرة المركز مقابل 2100 جنيه وشرائه لهاتف محمول وبعض الملابس التى تم ضبطها بإرشاده، ونظرا لما تبين من علم والد المتهم بحقيقة وفاة شقيقته، باستدعائه، أكد ما رواه المتهم، وباستدعاء " م س س " 54 سنه بائع متجول ومقيم بذات العنوان، وبمواجهته اعترف بمشاركته فى التخلص من آثار الجريمة، وإعلانه للأهالى ومفتش الصحة على غير الحقيقة .