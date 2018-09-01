عاطل يشرع فى قتل نجل عمه لخلافات على أسبقية الرى بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

استقبلت مستشفى دمنهور العام شاب فى العقد الرابع من العمر، مصابا بجروح طعنية شبه نافذة بالصدر والفخذين والساعد الأيسر وآخر قطعى بالرأس.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة دمنهور، من المستشفى العام، بوصول "ياسر.م.أ" عامل مقيم عزبة صابر مركز المحمودية، مصاب بجروح طعنية شبه نافذة بالصدر والفخذين والساعد الأيسر وآخر قطعى بالرأس.

وبسؤاله اتهم "فاضل.أ.ف" عاطل مقيم قرية زرقون دائرة المركز (أولاد عمومة) بالتعدى عليه بأداة زراعية (منجل) كانت بحوزته وإحداث إصابته، لخلافات بينهم على أسبقيه رى أرضهم الزراعية بذات الناحية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.