video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 01 سبتمبر 2018 10:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عاطل يشرع فى قتل نجل عمه لخلافات على أسبقية الرى بالبحيرة

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:53 ص
عاطل يشرع فى قتل نجل عمه لخلافات على أسبقية الرى بالبحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
إضافة تعليق

استقبلت مستشفى دمنهور العام شاب فى العقد الرابع من العمر، مصابا بجروح طعنية شبه نافذة بالصدر والفخذين والساعد الأيسر وآخر قطعى بالرأس.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة دمنهور، من المستشفى العام، بوصول "ياسر.م.أ" عامل مقيم عزبة صابر مركز المحمودية، مصاب بجروح طعنية شبه نافذة بالصدر والفخذين والساعد الأيسر وآخر قطعى بالرأس.

وبسؤاله اتهم "فاضل.أ.ف" عاطل مقيم قرية زرقون دائرة المركز (أولاد عمومة) بالتعدى عليه بأداة زراعية (منجل) كانت بحوزته وإحداث إصابته، لخلافات بينهم على أسبقيه رى أرضهم الزراعية بذات الناحية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 1556 هاربًا من أحكام بالبحيرة.. وغرق طالب بترعة المحمودية

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

قرية زرقون

منجل

خلاف على اولوية الرى

مدير امن البحيرة




لا تفوتك
4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها

4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها

مفاجأة.. مجلس الزمالك يلغى منصب النائب الثانى فى اللائحة الجديدة

مفاجأة.. مجلس الزمالك يلغى منصب النائب الثانى فى اللائحة الجديدة

الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية

الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية

"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن

"التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن

4 مهام أمام أجيرى فى المعسكر الأول للمنتخب.. تلطيف الأجواء بين اتحاد الكرة و محمد صلاح.. إنهاء أزمة الملابس و الانسجام بين الجدد و القدامى.. حصد أول 3 نقاط أمام النيجر لضمان المنافسة على التأهل لأمم 2019

4 مهام أمام أجيرى فى المعسكر الأول للمنتخب.. تلطيف الأجواء بين اتحاد الكرة و محمد صلاح.. إنهاء أزمة الملابس و الانسجام بين الجدد و القدامى.. حصد أول 3 نقاط أمام النيجر لضمان المنافسة على التأهل لأمم 2019

فيديو وصور.. ألمانيا تلفظ "أردوغان".. تمثال ذهبى للرئيس التركى يثير الغضب فى شوارع برلين.. سِجل الطاغية العثمانى فى الديكتاتورية والقمع يكشف أسباب إزالته.. والنظام يواصل الملاحقة الأمنية فى المؤسسة العسكرية

فيديو وصور.. ألمانيا تلفظ "أردوغان".. تمثال ذهبى للرئيس التركى يثير الغضب فى شوارع برلين.. سِجل الطاغية العثمانى فى الديكتاتورية والقمع يكشف أسباب إزالته.. والنظام يواصل الملاحقة الأمنية فى المؤسسة العسكرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة