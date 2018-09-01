طالبين وراء ذبح خفير خصوصى بسبب إيصال أمانة فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة العثور على جثة خفير خصوصى مذبوح فى البدرشين، حيث تبين أن طالبين وراء ارتكاب الجريمة، لإجبار المجنى عليه أحد المتهمين على توقيع إيصال أمانة ورفضه إعادته له إلا بعد سداد مبلغ مالى، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد العثور على جثة "م.ص" خفير خصوصى مذبوح بسلاح أبيض، بالإضافة على إصابته بجرح برأسه.

وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من "م.م" و"م.ه" طالبين، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد أحمد الصمدى، والنقيب أحمد فايز من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية بقتل المجنى عليه، بسبب إجبار القتيل للمتهم الأول سابقا على توقيع إيصال أمانة، وطلبه مبلغ مالى مقابل تسليمه له، مما دفع المتهم للاستعانة بشريكه، وانتهزا فرصة تواجد المجنى عليه بعمله، ثم اعتديا عليه بقالب طوب على رأسه، وذبحه أحدهما بسلاح أبيض، واستوليا على هاتفه المحمول، ودراجته البخارية، بالإضافة إلى حافظة نقود تحتوى على مبلغ 5 آلاف جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.