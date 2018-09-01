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ضبط 5 أطنان زيت طعام بمصنع غير مرخص خلال حملة تموينية فى بنها

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:22 م
ضبط 5 أطنان زيت طعام بمصنع غير مرخص خلال حملة تموينية فى بنها زيت طعام - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 5 أطنان زيت طعام، بمصنع غير مرخص بدائرة مركز بنها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بالقليوبية، بقيام صاحب مصنع تعبئة زيوت طعام بدون ترخيص وعدم توافر الشروط الصحية داخل المصنع والكائن دائرة مركز بنهــا، وتبين أنه يحوز سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو بيانات تفيد مصدرها أوالإفراج الجمركى عنها، واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة  مملوكة للغير، بوضعها على المنتج على أنه توكيل لتلك العلامة، ومثبت عليها تواريخ إنتاج وصلاحية بمعرفته، وإعادة طرحها للبيع بالأسواق. 
 
تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وقامت حملة تموينية وتم ضبط"500"كرتونه زيت معبأ بكل كرتونه 12 زجاجه مدون عليها أورجينال منتج نهائى، و5000 زجاجه فارغه لزوم التعبئه، و 5 طن زيت طعام تحت التعبئه والتجهيز
 
تحرر عن الواقعه المحضر رقم 21010 جنح مركز بنهـا لسنه 2018، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 

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