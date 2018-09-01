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السبت، 01 سبتمبر 2018 10:09 ص
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ضبط 36 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 35 ألفا و350 جنيها خلال حملة بالغربية

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:47 ص
ضبط 36 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 35 ألفا و350 جنيها خلال حملة بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية ــ مصطفى عادل
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب والوقوف على مدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 36 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 191 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 102 مخالفة انتظار خاطئ وضبط 2 سيارة لتجاوز خط السير والتصالح فى 439 مخالفة فورية مقابل تحصيل 35350  ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.


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