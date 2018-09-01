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ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى حملة أمنية بالقليوبية

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:34 ص
ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى حملة أمنية بالقليوبية كلابش - ارشيفية
القليوبية- نيفين طه
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شنت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم بقضايا جنائية، بالقناطر الخيرية والخانكة، وأسفرت الحملة عن ضبط 3 هاربين من احكام بالسجن المؤبد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 
كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين، والهاربين من السجون والمحكوم عليهم بقضايا جنائية، وشملت الحملة مدن القناطر الخيرية والخانكة.
 
وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "رجائي. ع" 35 سنة عاطل، مقيم الخانكة، محكوم عليه في القضية رقم 2001 لسنة 2013م جنايات مركز الخانكة، استعمال قوة، كلي رقم 2560 لسنة 2017م، الحكم بالسجن المؤبد، و"أحمد. ع" 32 سنة عاطل، مقيم القناطر الخيرية، محكوم عليه في القضية رقم 9543 لسنة 2015م جنايات قسم الوراق جيزة – شروع فى قتل، كلى رقم 2480 لسنة 2015م، حصر رقم 769 لسنة 2017م، الحكم بالسجن 15 سنة، و"أحمد. ا"  مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 2 حكم جناية هما القضية رقم 8131 جنايات المرج لسنة 2014م " مخدرات " كلى مستأنف 3603 لسنة 2014م حصر رقم 582 لسنة 2016م غيابياً بالسجن المؤبد  25 سنة، والقضيه رقم 10852 جنايات الزاوية لسنة 2015م "مخدرات" كلى مستأنف 4104 لسنة 2015م حصر رقم 532 لسنة 2017م غيابياً بالسجن 10 سنوات. 
 
 
 

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