ضبط 2 فرد خرطوش و 15 سلاح أبيض و 180 جرام حشيش وأقراص مخدرة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2 سلاح نارى فرد خرطوش، و2 طلقة خرطوش، و 180 جرام حشيش، و10 جرام أفيون 350 قرص مخدر، وضبط 15 قطعة سلاح أبيض، و4 متهمين هاربين، و3 مراقبين هاربين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 11 عنصرا إجراميا من العناصر الخطرة، و4 مسجل شقى خطر، و11 مسجل لهم كروت معلومات جنائية،

وضبط 66 قضية تموينية متنوعة، وضبط 145 قضية مرافق عامة متنوعة، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بنتيجة الحملة، وتولت النيابة التحقيقات