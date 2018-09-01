ضبط 190 واقعة سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط تعاقد بقنا

قنا - وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات للمخالفين، خلال حملات بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بمحافظة قنا ، وذلك فى أطار المحافظة على المال العام ، وإتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.



كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطارآ بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات مكبرة لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة أسفرت الحملة عن ضبط 190 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير مخالفات وغرامات، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

