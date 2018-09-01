ضبط 13 تاجر مخدرات بشبرا الخيمة وبنها بحملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الأقسام بالقليوبية، القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 13 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الأمنية على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الأقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

فقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال القليوبية.

واستهدفت الحملات مدن بنها والخصوص وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، وأسفرت عن ضبط 13 تاجر مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن نصف كيلو حشيش، و250 جرام هيروين، و600 قرص مخدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.