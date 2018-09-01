ضبط محصل بشركة مياه قنا استولى على 65 ألف جنيه من قيمة فواتير المشتركين

القاهرة (أ ش أ)

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من ضبط محصل إيرادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى قدره 65 ألفا و829 جنيهاً، قيمة فواتير مشتركين للمياه.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد مفادها قيام "سعداوى . ح" 54 سنة، محصل إيرادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا - ومقيم بقنا باستغلال طبيعة عمله واختصاصه والاستيلاء على مبلغ مالى قدره 65 ألفا و829 جنيهاً، قيمة فواتير مشتركين للمياه وامتنع عن توريد تلك المبالغ لخزينة الشركة، مما أضر بأموال جهة عمله ماهو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه دون وجه حق.

وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وبسؤال المتهم اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.