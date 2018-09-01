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ضبط محاولات تلاعب للتهرب من سداد الرسوم الجمركية بدمياط

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:30 م
ضبط محاولات تلاعب للتهرب من سداد الرسوم الجمركية بدمياط ميناء دمياط -أرشيفية
دمياط - عبده عبد الباري
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تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركى بجمارك دمياط، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط، السبت، من ضبط محاولتى تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

في المحاولة الأولى

وبناءا على إخبارية سرية رقم 417 لسنة 2018 مقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركي عمليات  بجمارك دمياط بورود معلومات تفيد قيام شركة أ. ل. ا بإغفال إثبات كمية كبيرة من مشمول البيان الجمركى رقم 6122 لسنة 2018 بوليصة رقم 3032900 حاوية رقم TCLU6308498 قادمة من الصين لصنف أدوات صحية.

وتم تشكيل لجنة مشتركة، وقامت اللجنة بكشف الحاوية فتبين وجود 100 كرتونة صنبور من لدائن منشأ تركيا وأصناف أخرى غير مثبتة بالمستندات، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة مليون و352 ألفا و388 جنيها.

وفى المحاولة الثانية

وبناءا على إخبارية سرية رقم 410 لسنة 2018 مقدمة من إدارة مكافحة التهرب الجمركي عمليات بجمارك دمياط بورود معلومات تفيد قيام شركة أ. ج. ا بالتلاعب فى بيانات شهادة المنشأ "يورو 1" للتمتع بالإعفاء الخاصة باتفاقية الشراكة الأوربية عن مشمول البيان الجمركى رقم 5101 لسنة 2018 لعدد 2 حاوية 40 قدما بها 44 طردا مستلزمات مطاعم مستعملة واردة من إيطاليا.

تم تشكيل لجنة مشتركة، وقامت اللجنة بدراسة المستندات فتبين وجود عدم تطابق فى البيانات الواردة فى الفواتير المقدمة والبيانات المثبتة بشهادة اليورو 1، وبالتالى قررت اللجنة سداد الرسوم المستحقة بالكامل وعدم تطبيق الإعفاء ومراعاة تطبيق جميع القواعد الاستيرادية، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 195 ألفى و147 جنيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسداد الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات المستحقة.

 


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