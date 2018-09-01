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السبت، 01 سبتمبر 2018 03:54 م
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ضبط عاطل بحوزته 80 طربة حشيش بالخانكة

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:45 م
ضبط عاطل بحوزته 80 طربة حشيش بالخانكة مخدر حشيش - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة الخانكة، القبض على عاطل بحوزته 80 طربة حشيش، قيل ترويجها على عملائه بدائرة المركز، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ووردت معلومات سرية للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، مفادها قيام عاطل من منطقة المطرية بالتردد على منطقة الخانكة لترويج المخدرات.

وتم عرض المعلومات على اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، فتم تشكيل فريق بحث قادة العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم من منطقة المطرية ويتردد على مدينة الخانكة، مستقلا توك توك لترويج الحشيش وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهم ويدعى "ع أ ع " 33 سنة عاطل أثناء قيادته توك توك وبتفتيش التوك توك عثر بحوزته على 80 طربة حشيش واعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار تجار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 

 

 


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