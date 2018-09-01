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ضبط طالب هدد سيدتين بنشر صور مفبركة بأوضاع مخلة على "فيس بوك" بالبحيرة

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:26 ص
ضبط طالب هدد سيدتين بنشر صور مفبركة بأوضاع مخلة على "فيس بوك" بالبحيرة كلابشات - أرشيفية
البحيرة جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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ألقي ضباط المباحث بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع غرب الدلتا، القبض على طالب بكلية حقوق باحدي الجامعات الخاصة، لقيامه بتهديد سيدتين بنشر صور مفبكرة بأوضاع مخلة علي صفحات "فيس بوك"، لمساومتهما على ممارسة الرذيلة معهما وذلك باستخدام حسابات وهمية .
 
تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير امن البحيرة، اخطارا من ضباط المباحث بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة ، يفيد ببلاغ كل من ولاء.ا.م، 35 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، ياسمين.ر.م، 26 سنة حاصل علي بكارلويس تجارة ومقيمة بمحافظة ببندر بورسعيد، بقيام احد الاشخاص بتهديديهم بنشر صور فاضحة لهم وارسالها الي الاصدقاء علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ لمساومتهم على ممارسة الرذيلة معه علي الهاتف المحمول وذلك باستخدام حسابات وهمية .
 
وتوصلت تحريات ضباط المباحث بالادارة العامة لتنكولوجيا المعلومات بالقاهرة وبالتنسق مع قطاع غرب الدلتا عن تحديد هوية المتهم بارتكاب الجريمة وتبين انه يدعي كريم.ج.ل، 21 سنة طالب بكلية الحقوق باحدي الجامعات الخاصة بمحافظة الاسكندرية ومقيم باحدي القري التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة .
 
وعقب تقنين الاجراءات، تم اعداد قوة برئاسة العقيد محمد علي، من الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بغرب الدلتا ، والرائد محمد مصطفي، من قسم المساعدة الفنية بالادارة العامة لكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق مع المباحث الجنائية بمركز الدلنجات برئاسة الرائد اسلام قطب رئيس المباحث، وتم ضبط المتهم وبجوزته 3 أجهزة هواتف محمول.
 
وبالفحص تبين وجود 4 حسابات باسماء وهمية علي اجهزة المحمول، ووجود برامج خاصة بالفوتو شوب وعدد من المحادثات الجنسية مع السيدات علي الشات الخاص برسائل تلك الحسابات.
 
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24239 جنح مركز الدلنجات لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة .
 

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