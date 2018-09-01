ضبط سائق يتعاطى المخدرات خلال حملة مرورية بكمين أبو الريش فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت الحملات المرورية التى شنتها إدارة مرور أسوان، اليوم السبت، من ضبط سائق يتعاطى الحشيش والبانجو بعد أن أثبتت التحاليل المفاجئة من إيجابية الحالة، ضمن حملة تم خلالها فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو الريش بمركز أسوان.

وأسفرت الحملات المرورية أيضاً عن ضبط (572) مخالفة مرورية متنوعة، منها ضبط توك توك و5 دراجات بخارية بدون تراخيص، وتحرير (92) مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى (46) مخالفة، وتحرير (80) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص (58) حالة عدم قبول التصالح، وتحرير (190) مخالفة متنوعة.