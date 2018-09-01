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ضبط حرامى بالوعات الصرف الصحى ببنها

السبت، 01 سبتمبر 2018 12:33 م
ضبط حرامى بالوعات الصرف الصحى ببنها غطاء بلاعة صرف صحى - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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نجحت مباحث القليوبية، فى القبض على لصوص سرقة بالوعات الصرف الصحى بمدينة بنها، حيث تبين إن وراء إرتكاب وقائع سرقات الأغطية، عاطل يأتى من منطقة الوراق بالجيزة لسرقة غطاء البالوعات، وتصريفها لدى بعض من بائعى الخردة، تم ضبط المتهم أثناء قيامه بسرقة بالوعات منطقة مستشفى بنها العام، وتولت النيابة التحقيق.

كانت البلاغات تعددت أمام اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من العديد من المواطنين بإكتشاف سرقة بالوعات الصرف الصحى فى الشوارع بمدينة بنها، فتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وتمكن الرائد أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها، من ضبط المتهم ويدعى "س س ع" 23 سنه عاطل، أثناء قيامه بسرقة أغطية البالوعات بالشوارع خلف مستشفى بنها العام.

وبمواجهته اعترف أنه من منطقة الوراق بالجيزة، ويقوم بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى وتسليمها لعملائه للتصرف فيها بالبيع خردة، وضبط بحوزته 2 لوح رصاص المستخدمة فى تصنيع أغطية الصرف الصحى، وجارى تطوير مناقشة المتهم المضبوط للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى وتولت النيابة التحقيق.

 


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