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ضاحى خلفان مطالبا قطر بتسليمه منزل جده تميم: بيرجع آجلا أو عاجلا

السبت، 01 سبتمبر 2018 11:01 ص
ضاحى خلفان مطالبا قطر بتسليمه منزل جده تميم: بيرجع آجلا أو عاجلا ضاحى خلفان تميم
كتب ــ محمد تهامى زكى
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طالب ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، السلطات القطرية بتسليمه هيكل منزل جده الأكبر تميم، مؤكدا أن هناك وثائق بريطانية شاهدة وتؤكد كلامه.

وأشار خلفان، من خلال خريطة للدوحة إلى منزل جده، قائلا "فى هذا الموقع يقع منزل جدى الذى بناه فى الدوحة سنة 1717 ميلادية وقبل حكم آل ثانى عام 1850م، أى أن جدى تميم الكبير كان قبل آل ثانى فى قطر بـ133 سنة، وكانت الدوحة تحت حكم مشيخة أبو ظبى آنذاك".

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وشدد خلفان، "بيت جدى تميم بيرجع آجلا أو عاجلا، هم يريدون أكثر من حفريات فى ذلك الوقع لأظهر هيكل منزل جدى، أنا مستعد أحفر على نفقتى، جدى ذكى الوثيقة والرسمة خلفها علينا موجودة".

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وتابع خلفان "منذ أكثر من 300 عام نحن أهل قطر وآل ثان كانوا فى الأحواز عند عيال عمهم، جدى يقول إن بنى هاجر وآل مرة قبل آل ثانى فى قطر، هذه فى مذكراته، الآن لا تخلونا نطالب بكل أملاكنا تراها بتوصل نصف قطر تقريبا، فقط نريد بيت الجد، على الأقل هذا مالا يمكن أن أتنازل عنه أنا".

وأضاف خلفان: "الوثائق البريطانية خير شاهد، كثر من الناس فى الدوحة كانوا فى أكواخ، جدى بانى أكبر بيوت الدوحة البيت العود، أريد أن أنقب عن هيكل بيت جدى فى الدوحة"، وقال "الكارثة اليوم أن حكام قطر نسوا أبناء عمهم فى الأحواز ويناصرون الفرس عليهم، ماذا نتوقع نحن منهم؟".

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