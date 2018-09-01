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صور.. مشاجرة تكشف عن عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة لسرقة السائحين بوسط البلد

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:27 ص
صور.. مشاجرة تكشف عن عصابة تنتحل صفة ضباط شرطة لسرقة السائحين بوسط البلد المتهم وأمامه المضبوطات
كتب ــ عامر مصطفى
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حظهم العاثر واليقظة الأمنية كانت سبباً فى وقوعهم بقبضة رجال المباحث، حيث تمكن ضابط بقطاع تأمين المنشأت السياحية من القبض على عاطل بعد ملاحقته أثناء محاولته الهرب حتى لا يتم القبض عليه، إلا أن الضابط تمكن من الإيقاع به، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة، وتقديمه للعدالة.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مشاهدة النقيب محمد حسن عباس، والمكلف بتأمين أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة كورنيش النيل، لشخصين يتشاجران، وعندما توجه إليهما لاستطلاع الأمر، حاول أحدهما الهرب، إلا أن الضابط شك فى أمره، وركض خلفه مسرعاً، وتمكن من القبض عليه، وتبين أنه يدعى "تامر.ف"، 34 سنة، سائق تاكسى، وبسؤال الشخص الآخر تبين أنه سودانى الجنسية ويدعى "عبد الله.ص"، 30 سنة، وقدم جواز سفر، وبسؤاله عن سبب قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب، أكد بأن المتهم فرد شرطة من قوة قسم بولاق، وكان بصحبته 3 أشخاص آخرين، وسألوه عن تحقيق الشخصية.

وأفاد المجنى عليه أن المتهم والآخرين قاموا بتفتيشه للبحث عن ما بحوزته من أموال أو متعلقات، ولكنه رفض ترك أمواله لهم، مما جعل المتهم يتعدى عليه بالضرب، وعند مشاهدتهم لرجال الأمن فروا هاربين، وبالقبض علي المتهم الأول وبتفتيشه عثر بحوزته على طبنجة عيار 1ملى صوت، والأموال التى تم الاستيلاء عليها من المجنى عليه "السودانى"، وهى عبارة عن 2000 جنيه، و1000 دولار أمريكى، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

الضابط
الضابط

 

المتهم بحوزته المضبوطات
المتهم بحوزته المضبوطات

 

المتهم ع المضبوطات
المتهم والمضبوطات

 

المضبوطات
المضبوطات

 


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